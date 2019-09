El partit de Fachin renuncia al 10-N per «no dividir més el vot»

COMUNICAT URGENT: https://t.co/bjPiCIN8Rt.

No ha estat possible un Front Unitari.

No ha estat possible un Front Republicà.

No volem dividir encara més el vot.

Fem un pas al costat.

Gràcies a tots i totes les que ens heu ajudat. — Som Alternativa (@somAlternativa) September 28, 2019

Som Alternativa, el partit que lidera Albano Dante Fachin, i que va es va crear després de la seva sortida de Podem a l'octubre del 2017, renuncia a presentar-se a la repetició de les eleccions espanyoles del 10-N, segons ha comunicat la pròpia formació.L'anunci s'ha fet poques hores després que la CUP anunciés que es presentaria per primer cop a uns comicis espanyols el 10-N , i n'és conseqüència directa: Som Alternativa va formar part el 28-A del Front Republicà, una llista encapçalada pel propi Fachin i pilotada per Poble Lliure i altres organitzacions que en les eleccions al Parlament formen part de la candidatura de la CUP. La llista del Front Republicà es va formar justament després que la CUP, a diferència d'ara, decidís no concórrer al 28-A.

Comunicat Som Alternativa sobre el 10-N by naciodigital on Scribd

