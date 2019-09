FOTO Els ultres del Lió donen suport al Tibet en un partit celebrat en el «prime time de la Xina»

Un tifo "Free Tibet" à Lyon pour protester contre l’horaire avancé du match https://t.co/MBSTHfhW9L pic.twitter.com/8LAUEOmQPc — Sports.fr (@sports_fr) September 28, 2019

Els ultres i els aficionats de l'Olimpique de Lió han volgut queixar-se públicament de l'horari del partit que enfronta el seu equip amb el Nantes aquest dissabte. El matx és a les 13:30h, hora francesa, gairebé a la mateixa hora que s'enfronten el Futbol Club Barcelona i el Getafe a la lliga espanyola. El problema, segons expliquen mitjans francesos, és que els ultres del Lió ho associen a l'horari "en prime time de la Xina".Així doncs, en un dels gols de l'estadi de l'Olimpique, els aficionats del conjunt francès han fet un mosaic que escenificava la bandera del Tibit, on també s'hi podia llegir #FREETIBET (llibertat pel Tibet). Els ultres, segons els mateixos mitjans francesos, demanaven la llibertat horaria per tots els partits de la Ligue 1 i que no estiguessin lligats a negocis o contractes amb empreses xineses.

