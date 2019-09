Asens, sobre una candidatura de Més País a Catalunya: «No hi ha bases ni arrelament»

El portaveu d'En Comú Podem, Jaume Asens, ha assegurat que a Catalunya "no hi ha bases ni arrelament" per a una candidatura de Més País -el partit fundat per l'exdirigent de Podem Íñigo Errejón-, i que, a més, ningú l'està reclamant. "No entendríem que volgués aterrar o llançar-se amb paracaigudes a Catalunya", ha dit, i ha descartat qualsevol aliança amb Més País perquè la seva amb Podem és sòlida, estable i té l'aval de les bases dels comuns, segons ha explicat.Asens ha defensat que En Comú Podem ja recull les diferents sensibilitats de l'esquerra ecologista a Catalunya, i que construir-hi des de Madrid "quan ningú ho està reclamant" és una mala idea. Així, ha advertit que una candidatura catalana de Més País podria reproduir la divisió de Podem a Madrid entre els partidaris d'Errejón i els del seu líder, Pablo Iglesias, la qual cosa podria traduir-se "en un pitjor resultat en termes globals de tots els partits que formen un bloc d'esquerres".En relació a la decisió de la CUP de concórrer als comicis del 10 de novembre , ha expressat que "estan en tot el seu dret de presentar una candidatura per primera vegada a les eleccions generals, quan en el passat van dir que no tenia sentit anar a Madrid i havien menyspreat el Congrés com a àmbit d'acció política".Ha subratllat que els comuns i la CUP encarnen projectes diferents, ja que el seu partit vol anar al Congrés dels Diputats per "intentar construir majories de progrés que aportin solucions per a Catalunya, i pel que sembla la CUP vol anar amb la intenció de bloquejar la governabilitat d'Espanya".Asens ha rebutjat valorar les informacions sobre els CDR detinguts i empresonats , les seves intencions i la presumpta trobada amb el president de la Generalitat, Quim Torra , per respectar el secret de sumari. "Estem parlant de filtracions que no sabem a quins interessos obeeixen", ha argumentat, i ha afegit que no es pronunciaran fins que s'aixequi el secret de sumari i puguin opinar amb coneixement de causa.Respecte a les declaracions d'aquest dissabte del president del Govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez , davant el Comitè Federal del PSOE demostren que el líder socialista "ha abandonat la idea del federalisme, de la plurinacionalitat i fins i tot la idea del diàleg". "Sempre ens està amenaçant amb l'aplicació de l'article 155", ha manifestat, i li ha ha reclamat propostes concretes que s'emmarquin en el diàleg pel que aposten els comuns.A més, ha demanat a Sánchez que doni explicacions sobre en quins termes estaria disposat a pactar amb Cs després de les eleccions del 10 de novembre perquè, al seu parer, si no van pactar en l'anterior legislatura va ser "perquè el senyor Rivera no va voler".També li ha retret que no hagi plantejat cap solució "per a tota aquella gent que no dorm perquè li costa arribar a final de mes per uns preus del lloguer que no para de pujar, i tota aquella gent que té contractes precaris i dificultats".

