Iceta creu que la reacció de Torra davant les acusacions dels membres del CDR «no és pròpia d'un governant»

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, creu que la reacció del president del Govern, Quim Torra, en relació a les acusacions als membres del CDR, que "de confirmar-se serien molt greus", "no és la pròpia d'un governant". Iceta creu que l'independentisme, com a moviment que ha estat sempre "pacífic i democràtic", hauria de ser "el primer interessat a desmarcar-se de qualsevol violència".El líder socialista ho ha dit en declaracions als mitjans a la seva arribada al comitè federal del PSOE, a Madrid, on ha admès que no era partidari de repetir eleccions, però ha afirmat que "honra" el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, haver decidit "fer que els espanyols puguin triar un bon govern, abans de cedir a la temptació de formar un mal govern".Iceta ha rebutjat referir-se a les informacions del diari 'Abc', que ha publicat que Torra va planejar amb els CDR per ocupar el Parlament, perquè la investigació està sota secret de sumari. "No comentaré extrems que no són coneguts oficialment", ha dit.Iceta ha reclamat a l'independentisme que no demani el vot per a objectius "fora del seu abast", com "l'amnistia i l'autodeterminació". "No hi haurà ni una, ni l'altra", ha garantit Iceta, que ha demanat a JxCat i ERC que "no tornin a enganyar als catalans" com van fer "prometent una independència en 18 mesos". A més, ha dit que les "gesticulacions" que fa l'executiu de Torra es deuen a la seva "impotència política".El socialista ha dit que no es pot fer un govern que depengui dels independentistes i tampoc d'aquells que "quan es discuteix on ha d'estar o no la Guàrdia Civil, s'abstenen", en una acusació velada als comuns. "Hem de guanyar bé, guanyar llarg per no necessitar ni intermediaris ni complements", ha expressat. També ha carregat contra Ciutadans per "viure del conflicte".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor