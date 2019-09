Tres cònsols honoraris a Barcelona, investigats en una trama de blanqueig de capitals

Agents del cos policial català Foto: Mossos d'Esquadra

Tres cònsols honoraris europeus i africans establerts a Barcelona estan entre els 16 investigats d'una trama de blanqueig de capitals, relacionada amb els quatre detinguts del clan Jodorovich el passat 18 de setembre a la Zona Franca . Haurien posat en marxa amb aquests un negoci de transformació de cànem en oli per a posteriorment comercialitzar-lo.El clan va encarregar presumptament a un enginyer espanyol que dissenyés una maquinària industrial capaç de transformar 400 quilos de cànem en 40 litres d'oli pur en 12 hores, però els Mossos d'Esquadra la va intervenir a Astúries abans que es posés en marxa.Els quatre membres van emprar presumptament un premi d'un milió d'euros de la loteria, que haurien comprat a una tercera persona, per posar en marxa els negocis de venda de vehicles d'alta gamma que els van portar a cometre presumptes delictes de blanqueig de capitals. Així ho ha informat la policia catalana, després que s'hagi aixecat el secret de sumari.A més del negoci il·legal de la transformació de cànem -amb un cost de producció de 200.000 euros-, els detinguts es dedicaven suposadament a la venda d'immobles i cotxes de luxe, a través del que presumptament blanquejaven capitals i defraudaven a Hisenda. Ho feien, segons els investigadors, a través d'un "entramat empresarial que controlava aquest clan cirminal, directament o mitjançant testaferros".En el marc de l'operació, els agents han bloquejat vehicles de luxe, un vaixell, cases, armes de foc i més de 200.000 euros en efectiu, després de registrar en els domicilis i empreses on es van realitzar les detencions.L'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) ha col·laborat en la investigació pel presumpte frau en les quotes d'IVA que els detinguts van haver de ingressar a raó de les vendes de vehicles de luxe. El Jutjat d'Instrucció 10 de Barcelona va acordar la llibertat provisional per a quatre detinguts, investigats per delictes de blanqueig de capitals, contra la salut pública, organització criminal i contra la Hisenda pública.

