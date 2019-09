VÍDEO El celebrat discurs feminista de Penélope Cruz al Festival de Sant Sebastià

Penélope Cruz ha estat guardonada amb el màxim honor del Festival de Cinema de San Sebastià. L'actriu madrilenya ha rebut el Premi Donostia en la 67a edició del certamen, premiant-la per una carrera plena d'èxits, on acumula guardons com els Oscar, els Goya o del Festival de Cannes.La intèrpret, mundialment coneguda pels seus papers amb Pedro Almodóvar i altres cineastes de renom com Woody Allen, ha carregat contra el masclisme a la indústria i els assassinats masclistes a la societat espanyola en el que portem d'any. Cruz ha recordat que ja han mort 44 dones."Espero que quan una dona trobi la força gegantesca que es necessita per explicar el que es viu en una situació així, espero que l'escoltin, però que l'escoltin a la primera i no quan sigui massa tard", ha sentenciat l'actriu.

