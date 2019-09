Sánchez insta Torra a condemnar la «violència» per evitar «majors errors»

El el president del Govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha instat aquest dissabte al president de la Generalitat, Quim Torra, a "condemnar" la "violència" procedent de "grupúscles" del moviment independentista, al·ludint a ls set detinguts empresonats de pertinença a organització terrorista i tinença d'explosius perquè "encara és a temps d'evitar majors errors".En una intervenció davant el Comitè Federal del PSOE, reunit a la seu de Ferraz per preparar al partit de cara a les eleccions del 10 de novembre, Sánchez ha reconegut que el govern espanyol no descarta "nous moments de tensió" a Catalunya com a conseqüència de la sentència del Tribunal Suprem sobre el procés, que s'espera per aquest mes d'octubre i que "amenaça d'empitjorar" la "crisi de convivència" que travessa Catalunya.Després d'assenyalar que cada vegada són més els qui, dins de l'espai independentista, interioritzen que la via unilateral per imposar la independència és "un camí cap enlloc" que només provoca "frustració i major ruptura" en la societat, ha advertit als que aposten per la via de la desobediència que el seu "error" ha estat "total" i el seu "naufragi, absolut".Amb la finalitat d'"evitar majors errors", els ha demanat -i en aquest grup s'inclou el president Torra- que "condemnin qualsevol tipus de violència que vingui de qualsevol grupúscle" del moviment independentista.Sánchez ha presentat el seu partit, el PSOE, com l'única formació capaç de formar un Govern que no atiï el conflicte i pugui "garantir amb serena fermesa l'imperi de les lleis democràtiques". El PSOE, ha dit, defensa la constitució "sense vacil·lacions" així com el "bon treball" de la Guàrdia Civil, la sortida de la qual de Catalunya ha demanat recentment la majoria independentista al Parlament a través d'una resolució que el govern espanyol es disposa a impugnar davant del Tribunal Constitucional.Sánchez ha reivindicat la filosofia que el PSOE ve aplicant amb l'independentisme català: "Diàleg dins de la Constitució, de la llei, llei i diàleg per aquest ordre. Perquè sense llei no pot haver-hi diàleg".

