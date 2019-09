Detingut un home a València per intentar abusar sexualment d'una empleada

Agents de la policia espanyolahan detingut a València un home de 56 anys com a presumpte autor d'un delicte d'abús sexual a la seva empleada, amb la qual compartia un dinar al costat seves parelles i a la qual va abordar al lavabo de dones, tancant la porta i intentant besar-la.Els fets van passar el dia 15, quan el sospitós i la víctima, que era la seva emprada, es trobaven en un local de València amb les seves respectives parelles, han detallat les forces de seguretat en un comunicat.Pel que sembla l'empleada es va absentar al bany, on el seu cap la va abordar, va tancar la neteja per dins i la va agafar per la cintura per intentar besar-la. El nuvi de la víctima, davant la tardança a sortir, va intentar accedir al bany i el sospitós va impedir.Els agents van tenir coneixement dels fets dilluns i després de diverses comprovacions van detenir aquest divendres el sospitós com a presumpte autor d'un abús sexual.El detingut ha estat posat en llibertat després de declarar davant el jutge i no sense abans ser advertit de l'obligació de comparèixer davant l'autoritat judicial quan per a això fos requerit.

