Iglesias, a Errejón: «Nosaltres no vam néixer per apuntalar el bipartidisme»

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, s'ha referit breument aquest dissabte a "Més País", la nova formació creada a contrarellotge per Íñigo Errejón a menys de 45 dies per a les eleccions del 10-N. "Respectem a tots els partits. També el d'Íñigo Errejón.Els nostres adversaris no són els partits i menys els progressistes", ha assegurat Iglesias en l'obertura del Consell Ciutadà Estatal. "Però els nostres inscrits ens van assenyalar el camí: Podem no va néixer per apuntalar el bipartidisme ni assegurar el somni plàcid dels poderosos", ha recordat el secretari general de la formació morada en una crítica velada al seu excompany.De fet, Iglesias ha assegurat que Unides Podem és "la peça de caça major" en la campanya electoral del 10-N perquè és capaç d'enfrontar-se a "gent molt poderosa" i "no passar per l'adreçador". El secretari general de Podem ha denunciat una campanya que d'una manera "burda" els partits volen plantejar com una aposta pel "bipartidisme" i un retrocés al mapa polític anterior al 2014.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor