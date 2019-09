La CUP es presenta a les eleccions espanyoles del 10-N

La CUP es presentarà a la repetició de les eleccions espanyoles del 10-N. Així ho ha anunciat la pròpia formació, després del consell polític extraordinari que ha celebrat aquest dissabte, justament per prendre aquesta decisió. Aquest serà el primer cop que la CUP concorre a unes eleccions espanyoles, i la formació ja ha precisat que ho fa perquè les circumstàncies són "excepcionals"."Ho fem per responsabilitat, per aprofitar tots els espais on es pot fer política, perquè la responsabilitat és altíssima", ha assenyalat la dirigent cupaire Mireia Vehí, després de la reunió del consell polític del partit."Ens hi deixarem la pell", ha afegit Vehí, que ha advertit que "ni la CUP ni la esquerra independentista ha fet mai política institucional", i que no pensen entrar en un "joc de cadires". En aquest sentit, ha assenyalat que no garantirà cap "governabilitat" si no es produeix el "reconeixement del dret d'autodeterminació" de Catalunya i "l'amnistia dels represaliats". "Hem vingut a ser poble, a dir-li a l'estat que deixi en pau a la nostra gent", ha conclòs Vehí.En un document intern, la CUP explica que la decisió vol "donar resposta" a un context de "repressió i criminalització de l'independentisme", en relació a les detencions d'aquesta setmana, i a les portes de la sentència de l'1-O, i quan "algunes forces independentistes es veuen disposades a garantir la governabilitat a l’Estat espanyol", segons alerten."No ens presentem per normalitzar la nostra activitat política institucional en un marc que no és el nostre, sinó que ens presentem per estendre la rebel·lia", afegeix el document, que afegeix que ho faran "juntament amb totes aquelles organitzacions polítiques que volen impugnar des de l'arrel els consensos que permeten la consolidació de la monarquia i el règim del 78".La decisió es correspon amb les tesis de Poble Lliure, organització integrada a la CUP, que el 28-A ja va liderar la candidatura del Front Republicà, que es va quedar a les portes d'obtrenir representació parlamentària per a Albano Dante Fachín. De cara a l'1-O, Poble Lliure estava tornant a impulsar la candidatura -aquest cop, amb Mireia Boya-, però fonts de l'organització ja han expressat que la decisió presa pel consell polític de la CUP els satisfà, perquè es correspon amb les seves tesis.

