La dreta espanyola es llança contra Torra per l'acusació d'«ABC» que planejava «prendre» el Parlament amb els CDR

Torra no puede seguir al frente de los Mossos y siendo el representante del Estado en Cataluña. Llevamos meses advirtiendo a Sánchez que no se puede pactar con alguien así. Hay que proteger a los ciudadanos de los comandos separatistas. Actuar no es una opción, es una obligación. pic.twitter.com/J2ipEpPEbN — Albert Rivera (@Albert_Rivera) September 28, 2019

El independentismo sigue desafiando al Estado de manera gravísima. Es imprescindible que se aclare la vinculación de Torra con los CDR detenidos.



¿Sánchez va a seguir manteniendo sus acuerdos con él allí donde ha entregado el gobierno a los separatistas?https://t.co/5Ssm5vgB25 — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) September 28, 2019

⚠ ¿Cómo iba a condenar Torra el ataque terrorista que preparaban los CDR si es el jefe intelectual del comando, conocía el plan y lo iba a facilitar?



Mientras, el Gobierno en "defunciones" abronca a la Guardia Civil... Esto no es una pesadilla, es la realidad que sufre España. pic.twitter.com/wvHVoq6eQg — VOX 🇪🇸 (@vox_es) September 28, 2019

PP, Ciutadans i Vox han coincidit aquest dissabte a carregar contra el president Quim Torra, a partir d'una informació del diari ABC que sosté que el president planejava amb els CDR acusats de terrorisme "prendre el Parlament després de la sentència de l'1-O".El president de Cs, Albert Rivera , el del PP, Pablo Casado, i la formació ultradretana VOX, com a tal, han donat com a bona la informació, i han suggerit un nou 155 per "apartar Torra" i "protegir els ciutadans dels comandos separatistes" (Rivera), han demanat "aclarir la vinculació de Torra amb els CDR detinguts" (Casado), o fins i tot han titllat Torra de "cap intel·lectual" del suposat "comando" (VOX).Tot i el seu cridaner titular, ABC rebaixa molt el to en el cos de la informació. Així, explica que un dels dos detinguts que va afirmar davant del jutge que preparaven accions ha dit que Torra els facilitaria entrar al Parlament per fer-hi "una mena de tancada". I encara afegeix que Torra "no ho sabia de primera mà, però així l'hi havien comunicat".

