Mor el rector que va inspirar el «Mossèn Tronxo» de Ballarín

Ha mort mossèn Ramon Anglerill als 81 anys, rector de Gósol que va inspirar el personatge de Mossèn Tronxo a Josep Maria Ballarín (1920-2016). Anglerill va patir un ictus que no ha pogut superar. Exercia com a rector de la parròquia de Gósol des del 1970 on era un mossèn molt estimat. Va néixer a la casa de Ferreres d'Olvan l'any 1938.L'any 2012 Gósol va dedicar-li un homenatge per commemorar els seus anys com a sacerdot i el fort lligam que sempre l'havia unit a aquest poble de l'alt Berguedà. L'enterrament serà dilluns dia 30 de setembre a les 12 del migdia a l'església parroquial de Gósol. La sala de vetlla, a la Funerària Ferran de Berga, estarà oberta aquest diumenge de 10 del matí a 1 del migdia i de 4 de la tarda a 7 del vespre.La novel·la Mossèn Tronxo de Ballarín relata la vida diària d’un capellà de poble. És un homenatge al capellà de poble, de rostoll, inspirat en Anglerill. Distanciat de les teològiques i les clericalles, el rector de pagès, que viu el dia a dia entre la gent, lluny de sermons i prop de la natura i de la vida quotidiana.

