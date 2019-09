ERC deixa clar que rebutjarà tota violència «vingui d'on vingui»

En el moment de màxima crispació dijous passat a l'hemicicle del Parlament , mentre la bancada independentista cridava "llibertat" i la de Ciutadans els acusava d'ovacionar acusats de terrorisme, el vicepresident Pere Aragonès esperava que amainés la tempesta assegut al seu escó en silenci. I és aquesta l'actitud, la de mantenir el cap fred en moments convulsos, la que pretén fer quallar al partit. Així ho ha transmès aquest dissabte al consell nacional dels republicans, on ha fet una crida a mantenir l'estratègia de seguir musculant el seu projecte sense sucumbir a l'emotivitat.Dues són les receptes que ha traslladat a la massa republicana en la seva estrena com a coordinador nacional davant del màxim òrgan del partit entre congressos. La primera, que cal esvair qualsevol dubte perquè ningú tingui elements per acusar l'independentisme de flirtejar amb la violència.Veus del partit argumenten que, tot i denunciar les anomalies que s'han produït en els empresonaments dels CDR, cal mantenir la prudència a l'espera que es resolguin les llacunes policials i que cal traçar aquesta línia amb més nitidesa del que s'ha fet en els darrers dies. Aragonès ha estat clar: "Serem els primers en rebutjar qualsevol violència vingui d'on vingui". L'afirmació arriba després de reiterades peticions del govern espanyol i del PSC perquè el president de la Generalitat, Quim Torra, es pronunciï en aquest sentit Davant del risc que acabi quallant l'associació de l'independentisme a possible violència que arriben des d'alguns altaveus de l'Estat, el dirigent republicà ha demanat que és necessari tornar a onejar la bandera del crit "som gent de pau".Considera que ser clar en aquest sentit i no deixar cap fil al qual es puguin agafar els que volen fer quallar aquest relat és la clau per surfejar les "filtracions interessades", els intents de "criminalitzar" l'independentisme i la "banalització del terrorisme". És així com ERC considera que està "legitimada" per denunciar aquesta intencionalitat i, a la vegada, defensar els drets i la presumpció d'innocència dels encausats.La segona recepta fa referència a l'actitud per fer front a l'escalada de bel·ligerància verbal per part de l'unionisme, causant, en bona part, del clima tens que es va instaurar dijous al Parlament. Conscients que l'estratègia del partit taronja passa per tensar la situació per obtenir-ne rèdit electoral, Aragonès ha demanat als republicans no caure en les provocacions."Com més crispats ens vulguin, més somrients ens trobaran", ha assegurat. El dirigent republicà ha advertit que hi ha qui vol "enfadar" l'independentisme per "radicalitzar-lo en els formes", però que lluny de caure en aquest parany el que cal fer és respondre amb una "acció política, àmplia, forta, majoritària i transversal". És, ha dit, la manera per seguir creixent i no empetitir-se.Aquestes són, precisament, les característiques que pretenen que tingui la resposta a l'imminent sentència del Tribunal Suprem sobre l'1-O. Una reacció que, ha puntualitzat Aragonès, ha de ser una "resposta-proposta" per encara una nova etapa en la qual ERC entén que l'independentisme ha de ser capaç de sumar. El 10-N l'entenen com una nova prova del cotó en aquest sentit.Amb el repte de revalidar la victòria amb 15 diputats de les eleccions del 28-A a Catalunya, Aragonès ha apel·lat ara directament a aquells votants del PSOE i de Podem que "van confiar en uns dirigents atrapats en el seu ego" fins al punt d'abocar l'Estat a una repetició electoral. Ha explicitat així de quina manera els republicans buscaran apuntalar el seu paper de partit majoritari per intentar agafar les regnes del procés en l'etapa post-sentència."Venen setmanes decisives en les quals aquest país ha de demostrar que, davant dels intents d'anar per la via penal, hem de seguir treballant per una solució democràtica", ha assegurat Aragonès, que aquest dissabte no ha fet referència a la petició d'amnistia aprovada al Parlament però sí a la no renúncia a l'exercici del dret a l'autodeterminació. "Ens trobaran dempeus, serem un partit fort i sòlid al servei del país", ha reivindicat.El consell nacional d'ERC ratificarà la mateixa llista amb la qual va guanyar el 28 d'abril amb Oriol Junqueras com a candidat al Congrés i Raül Romeva al Senat. Conscients, això sí, que aquesta composició podria quedar alterada amb una eventual inhabilitació en el moment en què es faci públic el veredicte de Manuel Marchena. En aquest cas, correria la llista i Gabriel Rufián passaria a encapçalar-la. Res que no estigui preparat -i assumit- a la seu republicana del carrer Calàbria.

