Usuaris de vehicles contaminants tallen la Gran Via de Barcelona per reclamar solucions a Colau

Menys de 24 hores després de la gran manifestació a Barcelona per la vaga contra l'emergència climàtica , i a escassos metres d'on va transcórrer aquesta, hi ha qui protesta per motius aparentment oposats. Uns 700 vehicles han tallat aquest dissabte a quarts de dotze el trànsit a la Gran Via, entre Rambla Catalunya i el Passeig de Gràcia, per protestar contra les restriccions als vehicles més contaminants a la capital , que entraran en vigor el proper 1 de gener. Part d'aquests vehicles han protestat després a l'avinguda de Maria Cristina.La protesta, convocada per la Plataforma d'Afectats per les Restriccions Circulatòries (PARC), exposa que la solució als problemes de contaminació a Barcelona no és la restricció a aquest tipus de vehicles, perquè això suposa "destruir vehicles i comprar.ne de nous". "Això no és ecologisme, això és consumisme", afirmen els promotors, que demanen solucions alternatives al govern municipal que encapçala Ada Colau.Aproximadament 50.000 vehicles, bàsicament els sde benzina fabricats abans de l'any 2000 i els de dièsel previs al 2005, tindran prohibit circular per una àrea de 95 kilòmetres quadrats que engloba gairebé la totalitat del terme municipal de Barcelona a partir de l'1 de gener. Una mesura que rebutgen de ple els manifestants: "Volem més temps per adaptar-nos a la restricció, o bé subvencions", afirma a, un d'ells, Gregorio Fernández, al costat del seu vehicle aturat en la manifestació."Vaig comprar un cotxe de gasoil perquè aleshores deien que contaminava menys el gasoil", lamenta igualment, i redueix la mesura a una qüestió consumista. "El que volen és que compris un altre cotxe i callis. Hi ha filtres que redueixen les emissions, però no els volen homologar", lamenta.Al seu costat, Raquel Fernández apunta una altra queixa recurrent dels afectats per les restriccions. "És una mesura classista", assegura, i argumenta que són justament els treballadors els que tenen vehicles més antics -els afectats per les restriccions-.

