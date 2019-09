Albert Rivera diu que cal apartar Torra per «protegir els ciutadans dels comandos separatistes»

Torra no puede seguir al frente de los Mossos y siendo el representante del Estado en Cataluña. Llevamos meses advirtiendo a Sánchez que no se puede pactar con alguien así. Hay que proteger a los ciudadanos de los comandos separatistas. Actuar no es una opción, es una obligación. pic.twitter.com/J2ipEpPEbN — Albert Rivera (@Albert_Rivera) September 28, 2019

"Torra no pot seguir al capdavant dels Mossos i sent el representant de l'Estat a Catalunya". Amb aquesta contundència s'ha expressat aquest dissabte el president de Cs, Albert Rivera, que ha vingut a demanar un nou 155, per "protegir els ciutadans dels comandos separatistes", als quals lliga directament al president Torra.El líder de Cs ha fet aquestes manifestacions a Twitter aprofitant una informació del diari ABC que dona per fet no només que els independentistes detinguts dilluns passat i acusats de terrorisme pretenien realment dur a terme atemptats, sinó que el propi Torra "coneixia el pla i l'havia de facilitar", i que el president "va planejar amb els CDR prendre el Parlament després de la sentència de l'1-O".

