Dos detinguts per intentar estafar amb el «tocomotxo» a Sabadell

El tocomotxo és l'engany més freqüent i l'estafa més antiga entre els delinqüents. Consisteix a canviar un dècim de loteria teòricament premiat a canvi de diners, que el suposat guardonat argumenta que no pot cobrar per la raó que sigui (per no ser ciutadà espanyol, per haver de fer un viatge urgentíssim...). Una estafa coneguda, però que torna recurrentment: Com ara, quan els Mossos han detingut dos homes, de 31 i 38 anys i veïns de Madrid, acusats d’un presumpte delicte d'estafa amb aquesta vella tècnica.Agents de la comissaria sabadellenca els van detenir el passat 19 de setembre al centre de la ciutat. Havien convençut una jove per cobrar un dècim suposadament premiat amb 40.000 euros, i li demanaven diners en metàl·lic i joies fins aproximar-se al valor de la butlleta teòricament guanyadora.Les dues persones detingudes es dirigien, amb la jove, a una entitat bancària, del carrer de la República. En veure els agents de la policia catalana, van fugir, però instants després van ser interceptats.El dia 20 van passar a disposició del jutjat de guàrdia de Sabadell, que va decretar la seva llibertat amb càrrecs. Tant un com l'altre no tenien antecedents policials. Els Mossos han advertit la ciutadania, arran d'aquest cas, que estigui alerta, i que els autors acostumen a ser molt persuasius, actuant contra gent gran i el jovent.

