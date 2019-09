​SORTEIG NacióDigital et convida a la 51a edició del Festival de Cinema de Sitges

S'està carregant…

Tot a punt per a la 51a edició del Sitges Festival-Festival de Cinema Fantàstic de Catalunya , que se celebrarà del 3 al 13 d'octubre. Una edició que commemorarà els 40 anys de Mad max i que aposta pel cinema català i espanyol amb l'estrena de cinc òperes primes . Si sou uns apassionats del setè art, teniu l'oportunitat d'assistir al certamen de manera gratuïta.sorteja dos abonaments matinée. Dona accés a les sessions per a públic a l’Auditori, durant tot el festival, en la franja de 8:00 a 15:00 hores (caps de setmana inclosos). Excepcions: l'abonament matinée no és vàlid per la marató del 13 d'octubre ni per a les sessions escolars.L'abonament també permet accedir a la sala per la cua preferent, accés sense necessitat d'imprimir les entrades, accés al període de venda preferent i un 10% de descompte a l'estand de merxandatge del festival.- Per participar al sorteig cal identificar-se amb nom, cognoms, mòbil de contacte, correu electrònic i indicar la població de residència.- El guanyador tindrà com a premi un abonament matinée- L'abonament dona accés a totes les session de 8.00 a 15.00 (caps de setmana inclosos) excepte la marató del 13 d'octubre i les sessions escolars.- També permet accedir a la sala per la cua preferent, accés sense necessitat d'imprimir les entrades, accés al període de venda preferent i un 10% de descompte a l'estand de merxandatge del festival.- El termini per participar al sorteig es tancarà el dimarts 1 d'octubre, a les 23.59.- Un cop fet el sorteig,contactarà per telèfon amb els guanyadors, a qui es demanarà el seu DNI. Si no responen a la trucada, automàticament es passarà al següent de la llista.- Només es pot participar al sorteig una vegada.- Per qualsevol dubte, es pot contactar amb la redacció mitjançant el correu sortejos@naciodigital.cat - Mitjançant la participació al sorteig, el lector s'inscriurà també al butlletí diari de. En compliment de la llei vigent, podrà desapuntar-se'n sempre que ho desitgi.

