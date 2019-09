Un estudi sosté que consumir all i ceba ajuda a redir el risc de càncer de mama

La ceba i l'all són ingredients fonamentals en molts plats, i són clau en el sofregit, un element bàsic de la cuina mediterrània. Ara, la Universitat de Puerto Rico, on es consumeix també habitualment, ha comprovat que alls i cebes, a més de les seves propietats nutritives saludables, també poden ajudar a reduir el risc de càncer de mama.L'estudi, que ha estat codirigit per investigadors de la Universitat de Buffalo (Estats Units) i publicat a la revista Nutrition and Cancer , és el primer que examina l'associació entre el consum de ceba i all i el càncer de mama a Puerto Rico."Vam descobrir que, entre les dones porto-riquenyes, la ingesta combinada de ceba i all, així com el sofregit, es va associar amb un menor risc de càncer de mama", explica Gauri Desai, autora principal de l'estudi, estudiant de doctorat en Epidemiologia a l'Escola de Salut Pública i Professions de la Salut de la Universitat de Buffalo.De fet, aquelles dones que consumeixen sofregit més d'un cop al dia van tenir una disminució del risc del 67% en comparació amb les que no en mengen mai. La idea per a l'estudi va sorgir de l'evidència científica prèvia que mostra que menjar ceba i all pot tenir un efecte protector contra el càncer."Puerto Rico té taxes més baixes de càncer de mama en comparació amb els Estats Units continentals", afegeix Desai. La investigadora explica que es van centrar en aquests dos ingredients perquè "són rics en flavonols i compostos organosulfurats". "Aquests compostos mostren propietats anticancerígenes en humans, així com en estudis experimentals amb animals", afegeix Lina Mu, autora de l'estudi i professora associada d'Epidemiologia i Salut Ambiental a la UB.L'estudi es va realitzar entre el 2008 i 2014 i va incloure 314 dones amb càncer de mama i 346 subjectes de control.

