L'Ajuntament de Barcelona també retira el llaç groc

L'Ajuntament de Barcelona ha retirat aquest divendres a la nit de la seva façana la pancarta amb el llaç groc a favor dels presos polítics, després de rebre una ordre que l'obligava a fer-ho de la Junta Electoral de Zona. La instrucció especificava que la simbologia del balcó de l'edifici s'havia de retirar abans de dotze hores.Fonts municipals han recordat que el llaç es va col·locar per acord de la majoria de grups municipals. I han especificat que, igual com en altres conteses electorals on s'ha rebut un requeriment similar, l'Ajuntament ha acatat l'ordre i ha retirat el llaç durant el període electoral.L'endemà de la dissolució de les Corts espanyoles i de l'inici del compte enrere de cara a les eleccions estatals del 10 de novembre, Ciutadans (Cs) va sol·licitar al consistori municipal que retirés el llaç groc per no incomplir la llei electoral i el "principi de neutralitat política" durant el període d'eleccions que recull la Llei orgànica de Règim Electoral General (Loreg).L'Ajuntament de Barcelona replicava a Cs que el consistori estava disposat a retirar el llaç groc sempre i quan rebés una resolució de la Junta Electoral obligant a fer-ho, resolució que va rebre divendres.El 14 de març passat, durant el darrer període electoral, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, també va retirar el llaç groc de la façana en compliment d'una ordre de la Junta Electoral de Zona, abans de l'inici de la campanya de les eleccions del 28 d'abril. El 17 de juny, l'Ajuntament va tornar a penjar-lo per un acord dels grups d'ERC, BComú i JxCat, en la primera reunió dels grups en el nou mandat municipal.També aquest divendres, la Generalitat va retirar igualment de la façana del Palau la seva pancarta a favor dels presos polítics, per ordre del TSJC, després que el president Quim Torra rebutgés aplicar la instrucció prèvia de la Junta Electoral. Poc després, i en el mateix lloc, s'hi va situar una pancarta amb un missatge a favor de la llibertat d'expressió , però sense el llaç groc.

