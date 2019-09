Batet alerta de cara al 10-N que «el perill de tornar enrere persisteix»

La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha alertat que "el perill de tornar enrere persisteix" de cara a les eleccions del 10-N i ha criticat el "tacticisme" en el bloqueig a la investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez. En la seva intervenció al consell nacional, on s'ha ratificat la candidatura que torna a encapçalar com a cap de llista per Barcelona, Batet també ha criticat els independentistes, a qui ha titllat de "falsos patriotes" perquè "volen seguir un camí que no va enlloc".La socialista ha considerat que al Parlament es va demostrar dijous, amb les picabaralles a dins de l'hemicicle, "la mostra del risc i d'atiar conflictes" i per tot plegat ha reclamat que el PSC sigui la primera força política a Catalunya. D'altra banda, ha afirmat que és "irresponsable" desautoritzar les institucions i ha dit que "no es pot anar contra elles sistemàticament". En la mateixa línia, després de l'empresonament de membres vinculats al CDR, ha apuntat que "només el fet de pensar en accions violentes ens hauria de preocupar" i n'ha reclamat una condemna.

