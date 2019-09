Iceta avisa l'independentisme que no alimenti «falses expectatives» d'amnistia dels presos

Just la setmana en què l'independentisme ha explicitat que un dels vectors de la resposta a la sentència del procés serà la petició d'amnistia, el PSC ja avisa que toparan contra un mur. Amb unes eleccions a tocar i amb un Pedro Sánchez que busca engruixir la seva majoria a costa de transitar pel centre i aglutinar vots de Ciutadans, si una cosa no volen els socialistes és que els seus rivals puguin acusar-los de ser condescendents amb els dirigents independentistes processats.És en aquest marc, inevitablement marcat pel clima electoral, que el líder dels socialistes catalans, Miquel Iceta, ha advertit que és "erroni i irresponsable generar falses expectatives" en aquest sentit. Les seves paraules arriben després que Junts per Catalunya, ERC i la CUP hagin aprovat en el Parlament la petició d'amnistia i que aquesta estigui arrelant ja als leitmotivs de campanya que preparen els partits independentistes de cara el 10-N.Després de dies advertint que "no es donen les condicions" per plantejar aquest escenari, Iceta ha argumentat que l'amnistia no es correspon a la "realitat política i legal" de l'estat espanyol. I és que, per aprovar-se, més enllà de l'encaix constitucional que alguns juristes plantegen, caldria una majoria del Congrés. De les paraules d'Iceta es desprèn que amb el PSOE no hi podran comptar.En tot cas, Iceta ha tornat a assenyalar el camí de la sol·licitud de l'indult, que recorda que hauria de ser estudiat pel govern espanyol de torn. Aquesta possibilitat, que el dirigent del PSC ja va posar sobre la taula durant la campanya de les eleccions catalanes del 2017, trepitja molts ulls de poll dins del PSOE. De fet, entre bambolines, els socialistes calculen que aquella aposta els va fer perdre uns 100.000 vots aquell 21-D. Tot i això, Iceta ha tornat a insistir en aquesta possibilitat tot emparant-se en què aquesta és una opció contemplada en l'ordenament jurídic.La sentència, ha insistit, haurà de ser "acatada" i ha considerat que en cap cas es pot avalar una reposta de caire institucional com la que preveu el president de la Generalitat, Quim Torra. Sí que ha dit, però, que el veredicte de Marchena sí que podrà ser "opinable" i que, en tot cas, els afectats tindran la possibilitat de recórrer al Tribunal Constitucional i al Tribunal Europeu de Drets Humans.De fet, davant les previsibles mobilitzacions que es produiran, el primer secretari ha recordat que la "llibertat d'expressió i els drets de reunió i manifestació emparen l'expressió pública d'aquestes opinions" i que, siguin quines siguin, es poden expressar lliurement sempre i quan es faci "amb civisme, tolerància i respecte".Iceta ha considerat que "espectacles" com els que van veure aquest dijous al Parlament "no són acceptables". Amb tot, sobre les detencions i empresonaments d'activistes dels CDR, ha assegurat que les persones afectades es troben emparades per la presumpció d'innocència. Al mateix temps, però, ha assegurat que no pot deixar de manifestar "alarma per la gravetat dels fets" que se'ls imputen. En la línia del govern espanyol, Iceta ha instat l'independentisme a "no minimitzar la gravetat de les acusacions" i a desmarcar-se "de qualsevol actitud violenta", així com deixar de "sembrar dubtes" sobre les actuacions policials. "No és acceptable parlar sense cap mena de proves de muntatge o de criminalització de l'independentisme", ha afirmat.Sense mencionar directament a Ciutadans, ha deixat anar que "no es pot atiar la crispació" per interessos partidistes i que "treure rendiments d'un conflicte alimentat de forma artificial és absolutament vergonyós".El consell nacional del PSC ha ratificat per unanimitat les mateixes llistes que van concórrer als comicis del 28 d'abril amb Meritxell Batet com a candidata al Congrés i Manuel Cruz al Senat. Guanyar les eleccions a Espanya i a Catalunya, on tornarà a mesurar-se amb ERC, és l'objectiu que ha assenyalat Iceta. En clau estatal, ha defensat la necessitat de tenir un PSOE amb una majoria més àmplia per poder governar prescindint dels partits independentistes.Batet, ara ja candidata ratificada, ha advertit que el "perill de tornar enrere" de la mà de la dreta segueix vigent i ha criticat el "tacticisme" -sense mencionar Podem- que ha bloquejat la investidura de Sánchez. Els socialistes seguiran assenyalant durant la campanya que la culpabilitat de la repetició electoral recau sobre l'oposició. Batet també ha titllat de "falsos patriotes" els independentistes i ha considerat "irresponsable desautoritzar" les institucions de forma "sistemàtica".En clau interna, Iceta ha anunciat també oficialment que tornarà a optar a la primera secretaria del PSC al congrés que el partit celebrarà entre el 13 i el 15 de desembre. Es preveu que no tingui rival i que la direcció sigui de continuïtat.

