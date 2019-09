La vaga per la crisi climàtica posa deures als governs

FOTOS Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida es mobilitzen contra el canvi climàtic



Milers de persones protesten arreu del territori català, amb 20.000 persones a la capital catalana



📸 @agenciaacn https://t.co/8eAO008LK6 pic.twitter.com/sSfyPWeAX7 — NacióDigital (@naciodigital) September 27, 2019

VÍDEO La manifestació comença a baixar per passeig de Gràcia amb crits en contra del canvi climàtic i la contaminació



📸 @aidamboix en directe, des de la manifestació convocada per @F4FCatalunya a Barcelonahttps://t.co/8eAO008LK6 pic.twitter.com/ILC6gD2hi2 — NacióDigital (@naciodigital) September 27, 2019

VÍDEO Jardinets de Gràcia, a vessar de persones quan falten pocs minuts perquè comenci la manifestació contra el canvi climàtic a Barcelona



📸 @aidamboix https://t.co/8eAO008LK6 pic.twitter.com/f87Sec0oMk — NacióDigital (@naciodigital) September 27, 2019

Jardinets de Gràcia, plena a vessar de manifestants aquest divendres a Barcelona Foto: Aida Morales

"Què passa, què passa? Que es contamina massa!". Aquest és un dels càntics dels manifestants en la manifestació a Tarragona per la crisi climàtica; informa @JonathanOca https://t.co/TBn8TebmrN pic.twitter.com/AqspPmvqDu — NacióTarragona (@naciotarragona) September 27, 2019

FOTO Desenes de persones a Vic també es manifesten contra el canvi climàtic i la contaminació



Imatge d'@AlbertAlemanyhttps://t.co/8eAO008LK6 pic.twitter.com/EW2eAoICYA — NacióDigital (@naciodigital) September 27, 2019

"Canviem el sistema, no el clima". Aquest ha estat un dels lemes més repetits durant la jornada de la vaga climàtica d'aquest 27 de setembre, que ha mobilitzat desenes de milers de persones arreu de Catalunya, especialment a Barcelona, la més concorreguda de les manifestacions.A la capital catalana 20.000 persones han participat en una marxa que ha acabat a la plaça de Catalunya amb les intervencions de representants de Friday For Future, el col·lectiu que convocava la mobilització. Els portaveus han instat els joves a ser conscients que tenen al seu abast evitar "la catàstrofe". "Exigim el dret a la vida. Som la naturalesa defensant-se a si mateixa", han assegurat.Els manifestants -la immensa majoria joves- han reclamat contundència a les administracions i els han exigit polítiques valentes per fer front al canvi climàtic. Una reivindicació, doncs, que demana passos més enllà de pedaços puntuals i fa una esmena al model econòmic actual. Les mobilitzacions han assenyalat el capitalisme i les grans empreses com a principals responsables de l'emergència climàtica actual.Les manifestacions d'aquest divendres han posat punt final a una setmana de mobilitzacions arreu del món. A Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida i altres capitals de comarca les marxes s'han fet seu un mateix lema: "No hi ha pla(neta) B".Sense incidents, la manifestació al centre de Barcelona s'ha enfocat en la protesta contra la situació climàtica actual i com els dirigents mundials afronten aquesta problemàtica, amb passivitat.La manifestació de Barcelona, una de les més multitudinàries ha començat a les sis de la tarda des de Jardinets de Gràcia. Al matí unes 5.000 persones -segons la Guàrdia Urbana- s'han manifestat des de la plaça Universitat a la plaça Sant Jaume, convocades pel Sindicat d'Estudiants."Que volem? Justícia climàtica. Quan la volem? Ja". És un dels càntics més corejats pels manifestants, que a les sis de la tarda començaven a caminar amb dificultats pel fet que encara hi havia persones que arribaven al punt indicat per començar.Entre els manifestants, pancartes enginyoses amb eslògans com ara 'No hi ha planeta B', 'Divendres de desobediència', 'El meu futur és a les vostres mans' –que duia una nena de molt poca edat- o 'No vull que tinguis esperança, vull que entris en pànic'. D'altres llistaven les espècies que estan en perill d'extinció. El lema de la capçalera és 'Justicia climatica ja!!! Es una emergència'.Diverses ciutats d'arreu del territori català, incloses les capitals com Tarragona, Lleida i Girona, han acollit altres manifestacions amb milers de persones per a criticar també contra el canvi climàtic, el capitalisme i la gestió mundial d'aquest afer.Un cop finalitzada la jornada de mobilitzacions, Fridays for Future té intenció de continuar fent incidència política. Sense anar més lluny, el col·lectiu considera insuficient la Zona de Baixes Emissions que Barcelona estrenarà el 2020 i que restringirà l'accés dels cotxes més antics a la ciutat.En aquest sentit, acusen l'Ajuntament de Barcelona i el Govern d'"ajornar" la cerca de solucions i "banalitzar" el problema. Els joves integrants del col·lectiu van agrair la declaració d'emergència climàtica declarada per la Generalitat però insisteixen que no n'hi ha prou.En el seu manifest del 27-S, Fridays for Future xifra en onze, els anys que hi ha de marge per reduir un 50% els gasos que provoquen l'efecte hivernacle i assenyalen el "sistema extractivista i consumista" com a responsable. "Prioritza el benefici econòmic a mantenir la vida", defensen. Pel col·lectiu, la "crisi ambiental" dona l'oportunitat de "construir una societat amb justícia i solidaritat". En l'acte final a la plaça de Catalunya, Fridays for Future ha llançat un avís als governs en cas que no segueixin aquest camí: "Ens convertirem en el malson de tots els lobbies i els polítics que no han fet res".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor