VÍDEOS Més de 2.000 persones surten al carrer a Tarragona per protestar contra la crisi climàtica

"Què passa, què passa? Que es contamina massa!". Aquest és un dels càntics dels manifestants en la manifestació a Tarragona per la crisi climàtica; informa @JonathanOca https://t.co/TBn8TebmrN pic.twitter.com/AqspPmvqDu — NacióTarragona (@naciotarragona) September 27, 2019

Arriba a la plaça de la Font la manifestació per la crisi climàtica; informa @JonathanOca https://t.co/TBn8TebmrN pic.twitter.com/FsT16VfOCO — NacióTarragona (@naciotarragona) September 27, 2019

Milers de persones es fan seva la plaça de la Font en la manifestació per la crisi climàtica; informa @JonathanOca https://t.co/TBn8TebmrN pic.twitter.com/l543YCV7TA — NacióTarragona (@naciotarragona) September 27, 2019

Tarragona acomiada la Setmana pel Clima amb una manifestació pels carrers de la ciutat, amb final a les portes de l'Ajuntament. Més de 2.000 persones, arrossegades pel moviment estudiantil Fridays for Future (F4F), han exigit als dirigents polítics que cal treballar per lluitar contra l'escalfament global i contra el deteriorament del planeta.Per tot plegat, alerten que cal un gir en la forma de producció i de consum actual, ja que "el futur es veu amenaçat, així com la nostra supervivència", tal com diu el manifest que han fet públic des de la plaça de la Font.Aquesta tarda la lluita pel planeta ha unit gent de totes les edats per força i demostrar que la ciutadania se'n preocupa i que qui ha de fer un pas endavant són els polítics. Aquest, però, l'han de fer exigeixen que "declarin de manera immediata l'emergència climàtica" i que alhora, es prenguin mesures per reduir la contaminació. Una d'aquestes mesures és, segons els manifestants, abandonar els combustibles fòssils, apostar per una energia 100% renovable i reduir de manera urgent i prioritària a zero les emissions netes de carboni al més aviat possible.La marxa a Tarragona ha començat a la plaça Imperial Tàrraco, a l'inici de l'avinguda de Prat de la Riba. La riuada de gent anava creixent a mesura que anava avançant pels carrers de la ciutat fins a arribar a la plaça de la Font. En aquest punt, s'ha llegit el manifest i s'han cantat proclames per sensibilitzar sobre la problemàtica "real i actual que ens afecta a tots"., tal com ha dit una de les manifestants.

