Els cinc vídeos de la violència policial que han quedat gravats a la memòria de tots

Les imatges de l'1-O estan enregistrades a les retines de milions de ciutadans de dins i fora de Catalunya. L'exèrcit clandestí que va amagar les urnes, les milers de persones que van custodiar els col·legis electorals, les càrregues policials, els més de 1.000 ferits i els quasi 2,3 milions de vots malgrat tot, expliquen una jornada de commoció per la repressió i, al mateix temps, de celebració per la determinació de tots aquells que estaven disposats a garantir la votació posant-hi el cos.Dos anys després, la societat catalana continua marcada per aquells fets que van fer la volta al món i unes escenes que s'han anat repetint cada vegada que s'ha volgut reconstruir la jornada del referèndum. A continuació, els cinc vídeos que recullen com l'Estat va respondre amb la repressió l'1-O davant la resistència dels que van voler votar.

