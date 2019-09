El ple de Sant Carles de la Ràpita rebutja la resolució del Parlament contra els correbous

El ple de l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita (Montsià) ha aprovat aquest divendres, per unanimitat, una moció de suport a la festa dels bous. El text, presentada de forma urgent per tots els grups durant el ple de setembre, argumenta que la decisió del Parlament d’instar el Govern a prohibir els correbous s’ha fet “d’esquena” al territori i als agents implicats. Per aquest motiu, la moció demana obrir un debat al territori on “es tingui en compte l'opinió dels experts” i no convertir la qüestió “en un debat interessat”. La moció ha estat aprovada pels deu vots a favor del grup d'ERC, els tres de Junts per Catalunya, els dos de Més Ràpita i els dos del PSC.



El portaveu del grup municipal d'ERC, Albert Salvadó, ha rebutjat la votació del Parlament contra els correbous perquè suposa "un acte de falta de respecte absolut” a les Terres de l'Ebre. “Que el Parlament s'atreveixi a regular un tema tan transcendent per les Terres de l'Ebre com són els bous no és acceptable", s’ha queixat. La portaveu del PSC, Rosa Anglés, ha explicat que "defensem les festes amb correbous perquè creiem que és un patrimoni etnogràfic viu a les Terres de l'Ebre que cal preservar". De la seva banda, el portaveu de Més Ràpita, Pedro Hernández, ha afegit que "al final, els de Barcelona se'n sortiran amb la seva i a les Terres de l'Ebre ens quedarem penjats".

El Parlament de Catalunya va votar aquest dijous a favor de la prohibició dels correbous. Es tracta d'una proposta de resolució presentada per Catalunya en Comú Podem que ha estat avalada amb 50 vots a favor, 17 en contra i 61 abstencions. L'any 2010, el Parlament va prohibir les curses de toros a Catalunya però va mantenir els correbous com a excepció. La cambra demanava així que aquesta excepció legal deixi d'existir.La votació no ha estat exempta de debat intern als grups. Fins al punt, que tant a JxCat com a ERC han donat llibertat de vot als seus diputats. Durant la votació, la CUP ja havia abandonat el ple després de conèixer que es dictava presó incondicional pels membres dels CDR acusats de terrorisme.Els representants de les Terres de l'Ebre dels grups independentistes discrepen del posicionament d'altres companys de grup. La proposta de resolució recull la "defensa dels drets dels animals" i argumenta que una societat "avançada" és també aquella que "protegeix els animals de maltractaments, els garanteix benestar i els reconeix com a éssers sensibles al dolor i el patiment". Per aquest motiu, els comuns aposten per "posar fi als correbous i a tot tipus d'espectacles amb toros".El text insta el Govern a impulsar "els canvis necessaris" en la regulació de festes amb toros i en la normativa de protecció dels animals perquè "deixin de ser una excepció en la legislació, amb l'objectiu que les diferents modalitas de correbous es deixin de celebrar a Catalunya".El debat sobre els correbous es va reobrir aquest estiu a partir dels incidents ocorreguts a Vidreres, quan un brau va ferir 19 persones, una d'elles de gravetat, i va ser abatut per la policia. Es tracta d'una tradició especialment arrelada al sud de Catalunya i col·lectius animalistes la consideren "maltractament" animal i en reclamen l'abolició. De fet, després dels incidents, Vidreres ha anunciat una consulta al municipi per decidir si es mantenen o no els correbous.

