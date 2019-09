La crisi climàtica mobilitza milers de persones a Barcelona

VÍDEO La manifestació comença a baixar per passeig de Gràcia amb crits en contra del canvi climàtic i la contaminació



📸 @aidamboix en directe, des de la manifestació convocada per @F4FCatalunya a Barcelonahttps://t.co/8eAO008LK6 pic.twitter.com/ILC6gD2hi2 — NacióDigital (@naciodigital) September 27, 2019

VÍDEO Jardinets de Gràcia, a vessar de persones quan falten pocs minuts perquè comenci la manifestació contra el canvi climàtic a Barcelona



📸 @aidamboix https://t.co/8eAO008LK6 pic.twitter.com/f87Sec0oMk — NacióDigital (@naciodigital) September 27, 2019

Jardinets de Gràcia, plena a vessar de manifestants aquest divendres a Barcelona Foto: Aida Morales

La setmana de mobilitzacions arreu del món per posar en portada l'emergència climàtica té aquest divendres el punt i final, amb les manifestacions del Fridays for Future sota el lema "No hi ha pla(neta) B". Des de Barcelona, però també Tarragona, Girona, Lleida i altres capitals de comarca s'han manifestat centenars de persones, que han aprofitat per qüestionar el model capitalista, amb un reclam clar a les institucions: cal actuar en diversos àmbits.La manifestació de Barcelona, una de les més multitudinàries, comença a les 18.00 hores des de Jardinets de Gràcia, tot i que ja havia tingut una prèvia durant el matí, quan unes 5.000 persones -segons la Guàrdia Urbana- s'han concentrat a la plaça de Sant Jaume per denunciar els efectes de la crisi."Que volem? Justícia climàtica. Quan la volem? Ja". És un dels càntics més corejats pels manifestants, que a les sis de la tarda començaven a caminar amb dificultats pel fet que encara hi havia persones que arribaven al punt indicat per començar.Entre els manifestants, pancartes enginyoses amb eslògans com ara 'No hi ha planeta B', 'Divendres de desobediència', 'El meu futur és a les vostres mans' –que duia una nena de molt poca edat- o 'No vull que tinguis esperança, vull que entris en pànic'. D'altres llistaven les espècies que estan en perill d'extinció. El lema de la capçalera és 'Justicia climatica ja!!! Es una emergència'.Els governs d'arreu del món són els actors que Fridays for Future ha assenyalat com a responsables de l'escalfament global. Sense anar més lluny, el col·lectiu ha considerat insuficient la Zona de Baixes Emissions que Barcelona estrenarà el 2020 i que restringirà l'accés dels cotxes més antics a la ciutat.En aquest sentit, han acusat l'Ajuntament de Barcelona i el Govern d'"ajornar" la cerca de solucions i "banalitzar" el problema. Els joves integrants del col·lectiu van agrair la declaració d'emergència climàtica declarada per la Generalitat però insisteixen que no n'hi ha prou. "Parlar sobre emergència climàtica no equival a donar solucions", va assegurar el portaveu del col·lectiu, Aitor Urritocoechea, poc després de la declaració.En el seu manifest del 27-S, Fridays for Future xifra en onze, els anys que hi ha de marge per reduir un 50% els gasos que provoquen l'efecte hivernacle i assenyalen el "sistema extractivista i consumista" com a responsable. "Prioritza el benefici econòmic a mantenir la vida", defensen. Pel col·lectiu, la "crisi ambiental" dona l'oportunitat de "construir una societat amb justícia i solidaritat".Amb aquest horitzó, Fridays for Futre espera fer una nova demostració de força arreu del món amb la convocatòria de mobilitzacions i vagues de consum. Des del 20 de setembre el col·lectiu ja ha aconseguit que milions de persones hagin sortit al carrer en més de 5.000 manifestacions en 160 països.

