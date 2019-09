Un home mata la seva mare a Tortosa i truca al 112 per confessar el crim

Un home de 34 anys ha matat la seva mare, d'uns 75, aquest divendres en un pis del barri de Ferreries de Tortosa. Segons ha pogut saber l’ACN, mare i fill haurien mantingut una discussió prèvia i, finalment, ell li ha ocasionat una ferida mortal al coll amb un ganivet.Cap a dos quarts de tres de la tarda el fill ha acabat trucant al telèfon d'emergències 112 per explicar que havia matat la seva mare. Quan els efectius policials i sanitaris han arribat al lloc dels fets la dona ja estava morta i no han pogut fer res per salvar-li la vida.Per la seva banda, els Mossos d’Esquadra han detingut l’home al domicili -on vivien tots dos- i posteriorment l’han traslladat a comissaria.

