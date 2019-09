Budó demana als alcaldes de l'AMI evitar «les provocacions»

Ovació dels alcaldes i regidors de l’@AMI__cat a l’alcalde del Port de la Selva @Josepmcervera, reelegit president de l’entitat pic.twitter.com/5s8WcLUieH — AMI (@AMI__cat) September 27, 2019

La consellera de la Presidència i Portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha fet una crida a "no caure en el parany" i vetllar perquè el moviment independentista "segueixi sent exemplar". Budó ha fet aquestes declaracions davant dels prop de 200 alcaldes que han participat en l'assemblea general de l'AMI que s'ha celebrat aquest divendres a Manresa.L'endemà de la polèmica al Parlament, la consellera ha lamentat que hi ha un partit, Ciutadans, "que fa tot el possible per crispar i dividir-nos i fer creure que el moviment és violent". La consellera, que ha qualificat l'actitud de Ciutadans "d'irresponsable", ha recalcat que l'independentisme "ha arribat tan lluny per les nostres manifestacions pacífiques i cíviques i per resoldre per la via democràcia".Budó, que ha denunciat que Ciutadans busca "fer-nos passar per violents i ens acusen de terroristes", ha demanat als alcaldes assistents que "vetlleu per ni caure al parany que ens volen fer caure". "No caiguem en trampes i provocacions", ha insistit.El president del Parlament, Roger Torrent, i la pròpia consellera de Presidència, Meritxell Budó, han demanat als alcaldes catalans que les corporacions assumeixen "un paper protagonista" davant de la sentència.L'alcalde del Port de la Selva, Josep Maria Cervera, que ha estat escollit novament president del col·lectiu d'alcaldes, ha mostrat el suport de l'ens, però ha lamentat que ells no tenen "cap pla" i que només poden seguir treballant "des de cada racó del territori". L'assemblea, que s'ha tancat amb crits a la llibertat, ha comptat amb l'assistència de prop de 200 batlles.

