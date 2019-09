Errejón s'encalla amb Catalunya

Es busca candidat. És el cartell que té penjat Més País, la marca de nou encuny liderada per Íñigo Errejón, a Catalunya. Presentar-se a Barcelona entrava dins dels plans del cofundador i exdirigent de Podem, que es disposa a tornar al Congrés enfrontant-se electoralment al seu anterior partit. Però, a la pràctica, el repte no li està resultant gens fàcil. Fins al punt que és possible que finalment no presentin candidatura. I és que a l'espai dels comuns, malgrat ser molt heterogeni, s'imposa el convenciment que la divisió seria perjudicial per a tots els actors.La direcció de Catalunya en Comú ha estat la primera en advertir en tot moment que "fragmentar-se" seria perjudicial per a l'espai i per a l'esquerra. Des de que Més País va anunciar la seva intenció d'irrompre a escala estatal i presentar-se a les províncies on s'escullen més de set diputats, la cúpula dels comuns ja havia deixat clar que no flirtejaria en cap cas amb la candidatura d'Errejón. De fet, l'aspiració que manifesten és que, a mig termini, l'anomenat "espai del canvi" es presenti sota el paraigües de la mateixa marca a nivell estatal.Hi ha espai electoral entre el que representa Jaume Asens, cap de llista d'En Comú Podem, i el que representa Meritxell Batet candidata del PSC, als comicis del 10-N? La lectura d'Errejón és que sí, que entre un cap de llista explícitament sobiranista i una socialista de perfil moderat i contrària a l'autodeterminació hi ha una escletxa a través de la qual fer forat. Justament per això, Més País va anar a buscar, precisament, al sector de Comuns Federalistes, corrent crítica que no combrega amb el perfil d'Asens com a candidat.Fonts coneixedores dels contactes expliquen que la dirigent de Més País i diputada de Madrid Tania Sánchez es va posar en contacte amb aquests dirigents crítics, que tenen sis representants a la cúpula de Catalunya en Comú. Es va especular amb el nom de l'exdiputat Joan Coscubiela, cosa que no vol dir que mai se li hagi fet una oferta formal. De fet, ell ho nega rotundament. Altres noms que hauria sospesat la marca d'Errejón, segons aquestes fonts, haurien estat Jéssica Albiach i Gerardo Pisarello, dues peces clau de la confluència que han tancat la porta en tot moment a aquesta possibilitat.La presidenta del grup parlamentari dels comuns va ser una de les dirigents que va donar suport a Errejón durant la pugna amb Iglesias a Vistalegre 2. De fet, va entrar a la direcció de Podem de la mà de la candidatura de l'exdirigent. Però Albiach sempre ha tancat files amb el projecte de confluència dels comuns a Catalunya i amb Ada Colau, de la mateixa manera que ho ha fet també Pisarello. L'ex-tinent d'alcaldia de Barcelona era un dels principals noms de la llista per a les eleccions del 28-A. Finalment, però, va ser Asens qui la va encapçalar.En tot cas, la possibilitat de presentar una candidatura de Més País a Barcelona ha generat debat dins de Comuns Federalistes, que mantenen discrepàncies amb algunes de les línies mestre de la cúpula dels comuns. En els darrers mesos, han fet arribar la seva incomoditat perquè des de la direcció s'utilitzi el terme "presos polítics" i es flirtegi amb el "processisme" i volen ara que es debati sobre la conveniència de defensar el referèndum sobre la independència.Tot i això, la previsió és que, finalment, Comuns Federalistes opti per no fer cap moviment per distanciar-se de Catalunya en Comú. Tampoc Equo a Catalunya ha decidit seguir vinculat a la confluència amb els comuns malgrat que a nivell estatal hagin apostat per coaligar-se amb Errejón. Així doncs, tot i que inicialment Barcelona era un dels destins estratègics, la cerca d'un cap de llista, per ara, no prospera. Segueixen buscant candidat, però el temps expira aquest cap de setmana.

