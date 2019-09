El TSJC ordena als Mossos que retirin el llaç groc de la façana de la Generalitat

El magistrado ordena a @Mossos la retirada inmediata de pancarta+símbolo colgados en el balcón de la sede del @govern en cumplimiento de la cautelar acordada en el sí de una demanda por la colocación de estos símbolos por no representar al conjunto de l@s ciudadan@s — TSJCat (@tsj_cat) September 27, 2019

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ordenat als Mossos d'Esquadra que procedeixin a retirar de manera immediata el llaç groc en solidaritat amb els presos polítics que encara llueix a la façana del Palau de la Generalitat, a la plaça de Sant Jaume.La decisió arriba després que l'alt tribunal desestimés el recurs de reposició que el Gabinet Jurídic de la Generalitat va interposar aquest dijous, per tal de deixar sense efecte la interlocutòria que aquest alt tribunal va emetre per retirar la pancarta de solidaritat amb els presos i exiliats de Palau. Aquest dilluns es va notificar personalment al president del Govern, Quim Torra, l'obligació de retirar els símbols de la façana de l'edifici de la Generalitat en un termini màxim de 48 hores. El mandatari català, però, no va retirar la pancarta quan es va esgotar el termini aquest dijous a les 18.10 hores L'equip jurídic de la Generalitat demanava que es "revoqués" i es deixés "sense efecte" la interlocutòria del TSJC, denegant la mesura cautelar sol·licitada, per tal que no es perdés la finalitat del recurs. L'alt tribunal català, però, no ho veu així, i recorda que la mesura cautelar -retirar la pancarta- no era eximent del recurs, i realitza un última petició al president perquè retiri el símbol.

El TSJC denega el recurs de Torra by naciodigital on Scribd

