Troben mort el nadó que el seu pare va llançar al Besòs

Els equips d'emergència han trobat aquest divendres el cos sense vida del nadó que el seu pare va llançar al riu Besòs. El presumpte parricida, un menor de 16 anys, va confessar els fets dimarts en una comissaria acompanyat del seu pare i va ser detingut. Tant bon punt la policia va tenir constància de què havia passat va començar un operatiu de recerca pel riu que ha durat fins avui, quan han trobat el cadàver a la llera del riu.Segons diverses informacions els pares havien mantingut l'embaràs en secret. Van llogar una habitació d'hotel dilluns, on la mare va tenir el fill, que van llançar l'endemà mateix. Després d'haver-se desfet del bebè, el noi va entrar en un bar proper, al qual després van arribar els seu pares -i avís del nadó.En l'operatiu hi han participat els Mossos, els Bombers de la Generalitat i els de Barcelona. Tot plegat en un ampli dispositiu que ha inclòs unitats subaquàtiques, canines i l'helicòpter, entre d'altres. S'han pentinat uns 800 metres del riu fins, el tram entre el punt on el menor va llançar el seu fill fins a la desembocadura.

