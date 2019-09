​Olot inicia un programa d'eficiència energètica d'habitatges pioner a Europa

Olot lidera un projecte pioner a Europa per fomentar millores d'eficiència energètica als habitatges. El seu desplegament s'iniciarà a l'octubre i el ple de l'Ajuntament (el soci principal) ha aprovat aquest dijous alguns aspectes de tramitació.S'ha rebatejat amb el nom d'HolaDomus, que és la marca comercial amb què es donarà a conèixer. Properament s'obrirà una oficina a les dependències municipals des d'on es farà l'acompanyament perquè els ciutadans rebin l'assessorament tècnic i financer sobre les millores més idònies en l'àmbit d'eficiència energètica, energies renovables i habitabilitat.També s'oferirà finançament amb condicions més favorables que el mercat actual. El programa, que es basa en l'experiència als EUA, preveu la creació de llocs de treball a empreses locals que faran les reformes i l'acompanyament tècnic.El programa EuroPACE, ara rebatejat com a HolaDomus, es basa en l'experiència d'un programa que porta deu anys a Sonoma, Califòrnia (EUA), funcionament amb èxit. El programa americà ha demostrat que no només serveix per impulsar millores d'eficiència energètica sinó que també comporta la creació de llocs de treball i dona feina a empreses locals encarregades de fer les reformes.Es va anunciar a Olot el 2017 i des de llavors s'ha treballat en la seva adaptació tècnica. La capital de la Garrotxa es converteix així en la primera ciutat europea en posar-ho en marxa com a prova pilot amb la idea de fer-la extensible a altres punts del territori. La presentació oficial serà el pròxim 8 d'octubre durant una jornada oberta a administracions públiques, ajuntaments i altres agents del sector.Durant l'acte, es presentarà l'oficina que se situarà a la planta baixa de l'Ajuntament des d'on s'atendran els ciutadans. Serà una oficina gestora del programa des d'on s'assessorarà de forma gratuïta en matèria d'eficiència energètica, energies renovables i millores en l'habitabilitat de les llars, com ara ascensors o millores estructurals. El canvi de calderes i altres electrodomèstics, la millora dels aïllaments o l'ús de plaques fotovoltaiques són algunes de les possibles obres a fer.L'objectiu final és canviar el model energètic i incorporar noves fonts d'energia renovables per lluitar contra l'emergència climàtica amb la reducció de les emissions de CO2 generades pels edificis. A Olot, els edificis residencials són el segon causant de les emissions del diòxid de carboni (un 28%) per darrere del transport (un 44%).El programa se centra en acompanyar els ciutadans durant tot el procés de la reforma de la llar a nivell tècnic i financer. El ple d'aquest dijous ha aprovat alguns aspectes de tramitació per poder-lo desplegar. Així, s'ha aprovat rebatejar-lo com a HolaDomus, el nom comercial que tindrà en territori català i que és resultat de dos anys de treball intens d’un Consorci format per nou empreses europees publiques i privades en el marc d’un projecte europeu EuroPACE finançat a través d’un Horizon2020.En la sessió plenària també s'ha acordat l'acord marc on es recullen les funcions, responsabilitats, drets i obligacions de tots els actors implicats: Ajuntament, fundació Europace (entitat gestora), l'entitat finançadora i els beneficiaris (propietaris i professionals que hi treballaran). Segons s'ha explicat, quest mecanisme ha de permetre "desplegar solucions contra la pobresa energètica i garantir al propietari una bona cobertura amb una estricta política de protecció al client".I el tercer punt aprovat és un tràmit legal que obliga a obrir un període d'exposició pública per recollir les propostes de totes les parts per després poder elaborar el reglament de funcionament del programa.El programa PACE (Property Assessed Clean Energy) ofereix ja des de fa 10 anys als Estats Units un innovador mecanisme de finançament de les millores d'eficiència energètica en edificis residencials i comercials. Quan un particular o empresa vol emprendre un reforma per implantar mesures d’eficiència energètica, el PACE posa al seu abast un finançament associat a la propietat que es pot tornar en un termini de fins a 20 anys.El programa ha demostrat que, a més de generar un important estalvi en la despesa energètica i una millora en la qualitat de vida i confort dels usuaris, facilita la creació local de llocs de treball en l’àmbit de l’economia verda amb diversos graus de qualificació.Alguns resultats del PACE als EUA són els 5.000 milions de dòlars en projectes finançats, els 40.000 llocs de treball creats i les 200.000 llars rehabilitades en temes d’eficiència energètica.

