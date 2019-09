General Cable presentarà un ERO per tancar les fàbriques de Manlleu i Montcada

Ens despertem a Manlleu amb una molt mala noticia, l'empresa General Cable tanca les seves portes deixant al carrer a centenars de treballadors. Esperem q la Generalitat de Catalunya es posi a treballar per negociar amb l'empresa i @ajManlleu es posi a disposició dels afectats pic.twitter.com/QP6XrmRrgl — Marta Moreta (@MartaMoreta) September 27, 2019

La multinacional General Cable té previst presentar un expedient de regulació d'ocupació (ERO) que té per objectiu tancar les fàbriques de Manlleu i Montcada i Reixac . Així ho ha anunciat CCOO , que rebutja aquest expedient i està a l'espera que l'empresa ho anunciï formalment per actuar en conseqüència.El tancament de l'empresa afectaria en major mesura la capital del Ter que té uns 400 treballadors. La de Montcada i Reixac en té uns 200. Està previst que el procediment comenci el proper 4 d'octubre.En declaracions a, José Antonio Hernández, secretari general de CCOO d'Indústria de Catalunya, remarca que és una "mesura molt dramàtica. No la podem assumir". "Demanem a l'empresa que ho reconsideri", afegeix.General Cable ja va presentar un ERO el 2015 amb l'objectiu de retallar llocs de treball. A finals del 2017, la multinacional italiana Prysmian Group va comprar General Cable per més de 2.500 milions d'euros. El 2018 es va fer una primera reestructuració d'administració i direcció. "Ara faltava reordenar la part de producció", explica Hernández.Tot i això, "entenem que hi ha d'haver altres formules que no passin pel tancament de dues plantes, amb aquesta sagnia de llocs de treball, especialment a la zona de Manlleu".La primera a reaccionar ha estat la socialista Marta Moreta, diputada al Parlament i regidora a Manlleu. Moreta espera "que la Generalitat de Catalunya es posi a treballar per negociar amb l'empresa i l'Ajuntament es posi a disposició dels afectats".

