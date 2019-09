​La presidenta de TMB proposa cessar el conseller delegat assenyalat pels sindicats

Rosa Alarcón, regidora de Mobilitat Foto: Europa Press

La regidora de Mobilitat de Barcelona i presidenta de TMB, Rosa Alarcón (PSC) ha proposat el cessament del conseller delegat de l'empresa de transports metropolitans, Enric Cañas, i el nomenament en el seu lloc de Gerardo Lertxundi, segons ha avançat Expansión i fonts de TMB han confirmat aAra la proposta d'Alarcón haurà de ser ratificada pel plenari de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) de la setmana que ve. L'AMB actua com a consell d'administració de TMB i perquè agú pugui exercir de conseller delegat abans ha de rebre l'aval de l'ens metropolità.Amb aquesta decisió, Alarcón satisfà la demanda dels sindicats del metro, que havien exigit el cessament de Cañas a la nova presidenta de TMB. Els representants dels treballadors responsabilitzaven l'encara conseller delegat del trencament de relacions entre la direcció i el comitè d'empresa arran de la crisi de l'amiant , acusant-lo de no voler escoltar les reclamacions dels treballadors i d'actuar amb opacitat. En una entrevista amb NacióDigital , Cañas assegurava que TMB podria haver actuat "millor" en el procés de detecció d'amiant al metro.La decisió d'Alarcón arriba una setmana després que l'assemblea de treballadors del metro decidissin aparcar les mobilitzacions i apostar per la via negociadora amb l'empresa, per aconseguir millores en el conveni i abordar la crisi de l'amiant.

