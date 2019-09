La commemoració del segon aniversari de l'1-O s'enverina pel relat de la violència

Un altre del problemes greus que te el independentismes i sobretot el govenr de la generalitat de catalunya, es que no pot hemetre deute public català la qual cosa el limita molt a l´hora de paga el que deu, per aixó la sorpresa de que le nomines no es poden pagar vet aqui, desprès tenim segons quins sectors que cobre ajudes de la UE com les famoses pacs, que si la UE vol retenir-les, el sector de la pagesia que es ven cada dia que passe, ja que ells de vaga no en fan, ho fan veure unes hores i prou podrien tenir un greu greuge comparatiu de dimensions desconegudes, i toquen tant els collons a la UE, que vigilin no sigui que amb tantes vagues la UE deixi a l´estacada o clavats com una estaca a tots els que reven subvencions de la UE... recordeu que els ERES de Bimbo, General de Cable, i automoció, no en reben...i parlem de més de mil persones al carrer...

11 octubre vaga...

30 de setembre de 2019

Els sindicats independentistes convoquen vaga el 11-O, que vol dir que no van amb els d´ANC que volen aturar el país 3 dies amb bloqueig de les carreteres, avui hem sapigut que segons quines nomines de funcionariat no han cobrar a l´hora d´ara 21:48, veurem si la vaga ja sabeu que us resquiten molt de la nomina a part proporcional, i veurem els independentistes empresaris si la faran o no, i veurem si deixaran passar els camions sobretot de materies primes com la llet de les vaqueries, a les cooperatives, o els deixaran passar com sempre fan i desprès vaga, cosa que ja no es vaga, veurem tembé al sector pages, ramader, paleta i segons quin transport la faran o no també el mateix no la fan n´hi boig, i els sindicats independentistes no els hi diuen res de res, es a dir una vaga a la carta, aixó no es vaga n´hi res aixó es un petardo i prou...