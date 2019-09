​Els turistes estrangers gasten un 5% més que l'any passat

Àngels Chacon i Octavi Bono, a l'oficina de turisme del Palau Robert. Foto: Europa Press

Els 11,3 milions de turistes que han visitat Catalunya entre gener i juliol d'aquest 2019 s'han realitzat una despesa total de 12.347,9 milions d'euros, un 4,9% més respecte al mateix període de l'any passat. Així ho ha explicat aquest divendres la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, que ha visitat l'oficina de turisme situada al Palau Robert de Barcelona juntament amb el director general de Turisme, Octavi Bono."Volem posar en valor un sector que representa el 12% del PIB i el 14% de l'ocupació a Catalunya", ha dit Chacón, que ha avançat que preveu que el tancament d'any també sigui molt positiu. La consellera ha afirmat que el Govern continuarà amb la seva estratègia d'impulsar un turisme sostenible, amb poder adquisitiu, distribuït per tot el territori i desestacionalitzat:Chacón ha fet una crida aquest divendres a reforçar l'aposta pel turisme desestacionalitzat, d'interior i de caire cultural per "complementar" el de sol i platja, que només es concentra en tres mesos a l'estiu. "El 47% del turisme que ens visita ho fa entre juny i setembre", ha exposat Chacón, que ha apostat per potenciar els mercats asiàtics, i ha posat com a exemple el turisme japonès: "Gasten el triple que la resta de turistes i no volen pas sol i platja, al contrari, volen turisme cultural, d'interior i un 40% de les seves visites ja no són a Barcelona en un segon viatge", ha afirmat.Per origen dels turistes, els nord-americans són els que més despesa realitzen a Catalunya, amb 1.628,7 milions, seguits dels procedents França (1.292,1 milions), Regne Unit (1.056,4 milions), Alemanya (708.500.000), Rússia (683.100.000) i Països Baixos (427.200.000). On més gasten els diners són en el transport, amb un 27,2% del total, oci (20%), allotjament (16,8%), manutenció (14,2%) i paquet turístic (12,7%).Amb 11,3 milions de turistes estrangers, un 1,5% més que en l'acumulat del 2018, se situa al capdavant del conjunt de l'Estat, atraient-ne a un 23,4% del total, seguida de les Balears (16,4 %) i Canàries (15,9%).En nombre de persones, el mercat francès és el principal mercat emissor, amb 2,29 milions de turistes, tot i que ha caigut un 2,5%. També ha caigut et el turisme britànic, un 2,6%, que ocupa la segona posició amb 1,15 milions, seguit del procedent dels Estats Units, que creix un 6% amb 893.300 turistes. El turisme alemany se situa en quarta posició amb més de 848.800 turistes, un 4,5% més, seguit de l'italià (703.300 i un 8,4% més) i els rus (460.100 i un 12,8% més).El 73,8% dels turistes arriba a Catalunya per l'aeroport, el 73,5% pernocta a la comunitat catalana una mitjana d'entre dos i set nits i el 84,2% viatja per vacances i oci.Preguntada per l'impacte de la fallida de l'agència de viatges britànica Thomas Cook , ha sostingut que el preocupa l'impacte econòmic sobre les empreses dels pagaments que han quedat suspesos.El repte, ha dit, també està en diversificar, ja que Thomas Cook portava a Catalunya 80.000 turistes anuals.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor