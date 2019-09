​Societat Civil Catalana denuncia l'Ajuntament de Barcelona pel llaç groc

El president de Societat Civil Catalana (SCC), Fernando Sánchez Costa, ha emplaçat aquest divendres les institucions catalanes a "no jugar amb poc" i els ha recordat les "conseqüències" de "saltar-se la llei i el marc constitucionals aprovat per a tots".En una atenció als mitjans després que el ple del Parlament hagi aprovat una proposta de resolució sobre la desobediència, Sánchez Costa ha dit que els fets de la tardor de 2017 no es poden repetir perquè van ser "desastrosos".Ha constatat que Catalunya viu un "nou clima insurreccional" i ha demanat als partits constitucionalistes, Cs, PSC i PPC, que tot i la campanya electoral del 10-N estiguin "units" davant un moment polític tant "delicat" i "complicat". L'entitat ha presentat una denúncia davant la Junta Electoral Central (JEC) per instar l'Ajuntament de Barcelona a retirar "immediatament" el llaç groc que tenen penjat al balcó del consistori, per coincidir en període electoral.

