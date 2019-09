Vinculats al teixit associatiu i a moviments independentistes: el perfil dels set CDR empresonats

Façana de l'Ajuntament de Vilanova de Sau Foto: Cedida

Activistes independentistes vinculats als CDR, actius en el teixit associatiu dels seus municipis i, alguns d'ells, vinculats també a partits polítics a nivell local. Aquest és el perfil predominant dels set empresonats a Soto del Real acusats de terrorisme. Alerta Solidària, encarregada de les defenses de cinc dels encausats, actua amb gelosia a l'hora de protegir la identitat dels detinguts, d'entre 35 i 50 anys, però la majoria han acabat transcendint, ja sigui a partir de les mostres de suport als municipis, les filtracions policials o la publicació en mitjans de comunicació.Dos dels empresonats són de Sabadell. J. R., de 45 anys, és a qui les investigacions policials li atribueixen un grau d'activitat més alt en el grup. Se'l considera membre de CDR i persones que el coneixen asseguren que la convivència veïnal ha estat sempre correcta. Fa tres mesos es va produir un incendi a la cuina de casa seva, que ell va atribuir a una cigarreta.L'altre sabadellenc, el nom del qual respon a les inicials X. D., de 50 anys, és simpatitzant de la Crida per Sabadell (coalició formada per la CUP i l'Entesa per Sabadell), membre dels CDR i està molt vinculat al teixit associatiu de la capital vallesana. És especialment conegut pels veïns perquè fa feines de lampista i arranjaments d'amics i coneguts.Sí que ha transcendit, perquè el seu entorn ha sortit a defensar-lo públicament, la identitat de Xavier Buigas, de 48 anys, que va ser candidat a l'alcaldia de Folgueroles a les eleccions municipals del 2011 i regidor fins al 2014. És treballador de l'Espai Natural Guilleries-Savassona des del 1998. Traslladat de Barcelona a la comarca d'Osona, en un primer moment va viure a Vilanova de Sau, després a Folgueroles i, des de fa poc, a Sant Pere de Torelló, on el van detenir. De fet, dimarts passat es va convocar una manifestació per reclamar la seva llibertat a Folgueroles.Pel que fa als altres quatre empresonats, F. J., de 32 anys, veí de Santa Perpètua de Mogoda, és membre dels CDR i es va presentar com a suplement a les llistes de la CUP del passat 26 de maig. A. C., de 41 anys, va ser detingut a Sant Fost Campsentelles. En el seu domicili, la Guàrdia Civil hauria trobat suposadament termita. Dos dels detinguts, E. G. (49 anys) i D. B. (38 anys) formen part dels anomenats "els 9 de Lledoners", acusats pel Govern de la Generalitat per desordres públics i atemptat a l'autoritat per protestes durant el trasllat dels polítics independentistes presos de Lledoners a Madrid per ser jutjats al Tribunal Suprem.E. G. va ser detingut a Cerdanyola, mentre que D. B. i la seva parella van ser detinguts a Sabadell i van quedar tots dos en llibertat el mateix dilluns. La darrera de les persones privades de llibertat respon a les inicials G. T., té 39 anys i hauria estat detinguda a Mollet del Vallès.

