El judici contra la mesa de Forcadell arrencarà el 19 de novembre

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) jutjarà la mesa del parlament de Carme Forcadell i l'exdiputada de la CUP Mireia Boya els dies 19, 20, 21 i 22 de desembre en sessions de matí i tarda. Les sessions del matí començaran a les 9h i les de tarda a les 16h.Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet, Joan Josep Nuet, Lluís Guinó i l'exdiputada de la CUP Mireia Boya seran jutjats pel TSJC per desobediència i organització criminal, mentre que la causa contra Carme Forcadell per rebel·lió s'ha quedat al Tribunal Suprem. En el seu moment, l'alt tribunal espanyol va derivar en una peça separada aquesta causa a Catalunya, diferenciant-la per tenir una petició de penes sensiblement més baixes.Segons el TSJC, s'ha acceptat la declaració com a testimonis dels altres membres de la mesa d'aquell moment, com José María Espejo Saavedra i David Pérez, així com els lletrats Antoni Bayona, Xavier Muro, Pere Sol i Mercè Arderiu. Per contra, s'han inadmès testimonis com el de David Fernàndez, Lluc Salellas, Dolors Sabeter o Ignasi Sabater -demanats per la defensa de la cupaire- perquè, segons el tribunal, no tenen "cap relació d'utilitat o pertinència amb els fets"A més, s'ha acceptat el testimoni d'Inés Arrimadas, Xavier Garcia Albiol, Miquel Iceta i Lluís Rabell, presidents dels grups parlamentaris no independentistes llavores. També compareixeran els expresidents del Parlament Ernest Benach i Núria de Gispert. El tribunal ha acceptat també que declarin com a testimonis els membres de la CUP Carles Riera, Eulàlia Reguant, Albert Botran i Gabriela Serra, així com Albano Dante Fachin, Ferran Civit, Lluís Llach i Antoni Castellà.Les defenses van sol·licitar fa unes setmanes la lliure absolució del seus patrocinats, al temps que aportaven la seva petició testimonis i perits. Alguns d'ells, com va ser el cas de Boya, van emparar aquesta sol·licitud en els seus fonamentals de participació política i llibertat d'expressió, i tots els acusats van recordar que el seu paper estava protegit per a la inviolabilitat parlamentària. També Corominas, Barrufet i Guinó van esgrimir als escrits de defensa que la seva actuació responia a la interpretació del reglament de la cambra catalana Nuet, per altra banda, va afegir que la mesa no podia limitar la iniciativa parlamentària i que, segons el seu punt de vista, la seva obligació era prioritzar un debat parlamentari que, a més, era "necessari" . No obstant això, ell va votar contra diverses iniciatives parlamentàries que considerava que anaven contra les resolucions del Tribunal Constitucional.El TSJC també ha acordat nomenar un intèrpret de l'aranès perquè pugui assistir Mireia Boya en el seu interrogatori i durant el dret a l'última paraula. El judici serà just després del del president Quim Torra, previst pel 18 de novembre després que el TJSC l'ajornés per poder resoldre les recusacions plantejades per la defensa.

El judici contra la mesa de Forcadell

