Ciutadans torna a acusar l'independentisme de «blanquejar el terrorisme»

Lorena Roldán ha definit la sessió d'ahir al Parlament de Catalunya com "una de les majors infàmies viscudes des del 23-F". La portaveu Lorena Roldán ha considerat "vergonyosa" la moció que demana que la Guàrdia Civil marxi de Catalunya i l'expulsió de Carlos Carrizosa de l'hemicicle, després de ser cridat a l'ordre tres vegades pel president de la cambra, Roger Torrent. La que serà candidata de Ciutadans en les properes eleccions catalanes ha acusat l'independentisme de "blanquejar el terrorisme"."Ens expulsen del Parlament però no ens expulsaran de Catalunya. Els catalans constitucionalistes no estan sols", ha dit. Segons ella, "hi ha milions de catalans que tenen por". I ha afegit, amb la mirada posada en les eleccions espanyoles del 10-N: "I tot això sense que el president en funcions, Pedro Sánchez, faci res", segons Roldán. Ha acusat el ministre de l'Interior, Grande-Marlaska, d'haver "esbroncat la Guàrdia Civil" per l'operació de detenció de membres dels CDR.Roldán ha insistit en què "els partits separatistes no condemnen la violència". Ha titllat el president Quim Torra de "tractar com a herois els detinguts" i ha exclamat que "tots hem vist el senyor Torra abraçant l'assassí de Bultó". Ha esmentat un altre ingredient del mateix discurs, recordant que Arnaldo Otegi apareix en els mitjans de comunicació catalans, on li posen "catifa vermella".Ciutadans no afluixa en la seva estratègia radical que busca la confrontació amb el sobiranisme. Ja fa mesos que els dirigents del partit unionista han optat per una línia basada en tensionar al màxim enfront l'independentisme, com ha fet aquesta setmana amb la seva visita a Vic.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor