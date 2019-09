Sánchez: «Reivindico els drets republicans que avui representa la monarquia parlamentària de Felip VI»

Pedro Sánchez ha reivindicat en una entrevista amb la CNN la Segona República espanyola en front del règim de Francisco Franco, "un dictador que va col·laborar amb nazisme"."A mi m'agrada més reivindicar l'Espanya de la Segona República, l'Espanya que va emigrar, que es va exiliar a conseqüència de la Guerra Civil i de la dictadura, i que va acabar en molts dels països llatinoamericans que són països germans als quals sempre estarem agraïts ", ha recalcat durant l'entrevista des de Nova York, on ha participat en l'Assemblea General de l'ONU."Crec que és bo que comencem a reivindicar aquesta Espanya republicana, una Espanya que va defensar drets i llibertats que desgraciadament van ser maculats per la dictadura franquista", ha continuat Sánchez, assegurant que aquests valors "van ser recuperats per la Constitució de 1978 i l'arribada de la monarquia parlamentària que avui representa Felip VI".

