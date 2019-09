El Tsunami Democràtic ocupa una oficina d'Iberdrola per denunciar que finança la repressió

➡ Ens volen atemorits. Volen que ens quedem a casa. Però nosaltres seguim al carrer denunciant les empreses que financen la repressió.



📍 Avui fem una seguda a la seu d'@iberdrola del Carrer Mallorca, 96 (BCN).

Vine a donar-hi suport!



👉 #LaForçaDeLaGent pic.twitter.com/RqvGNYPx14 — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) September 27, 2019

Nova acció del Tsunami Democràtic per tercer dia consecutiu. Si dimecres i dijous l'objectiu van ser oficines de CaixaBank per denunciar la col·laboració d'aquesta entitat bancària amb la repressió de l'Estat, avui desenes de persones han ocupat una seu d'Iberdrola coincidint amb la vaga mundial per l'emergència climàtica d'aquest divendres. L'actuació dels activistes ha estat la mateixa que en accions anteriors. Han entrat a la seu d'aquesta empresa energètica, alguns d'ells amb la cara tapada, i amb cartells denunciant que la companyia també finança la repressió. S'han assegut a terra en silenci, sense impedir als treballadors continuar fent la seva feina amb normalitat.A través de Twitter, el col·lectiu ha reiterat que continuaran fent accions per denunciar les empreses que financen la repressió malgrat els intents de l'Estat d'"atemorir" el moviment. En aquest sentit, han fet una crida a la ciutadania a sumar suport a les assegudes que es vagin convocant.

