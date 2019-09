Prozak Soup, la generació valenciana hereva de la «Ruta del bakalao», ensenya les dents en un nou videoclip

El grup valencià Prozak Soup trenca esquemes i provoca el públic amb la presentació de “Come On”, el primer single del seu tercer àlbum Blablabla. Aquesta peça emmarcada en un estil que ells mateixos defineixen com electro-core, és una caricatura enginyosa de la societat actual, que viu en un món cada vegada més superficial dominat per les tecnologies i l’hedonisme, i sense cap tipus de control de les seves vides.La banda presenta un videoclip amb unes imatges provocadores i incisives per acostar-se al seu objectiu: fer-nos reflexionar sobre la salut de la nostra societat.“Come On” mostra la història d’un grup d’adolescents que juguen a trencar tots els límits, però que a la vegada són individus sense referents, que no saben qui són, ni què volen o cap a on van les seves vides.L’originalitat i autenticitat de Prozak Soup torna a destacar en aquest darrer treball. Una aposta per un eclecticisme que barreja electrònica, hardcore i sons herència de la "Ruta del bakalao" una sonoritat recurrent a la rica i eclèctica nova escena de música electrònica valenciana.Amb només 5 anys de carrera i amb tres discos publicats, Prozak Soup ha aconseguit posicionar-se com una de les bandes més influents i inclassificables del País Valencià.

