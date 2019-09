Els advocats d'Alerta Solidària no han pogut parlar amb els seus defensats ni coneixen la resolució sencera

L'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la Universitat de Barcelona ha explicat que els advocats d'Alerta Solidària no han pogut parlar amb els seus defensats ni tampoc coneixen la resolució sencera que els envia a presó.Segons han apuntat a través de Twitter, el jutge només ha notificat la part dispositiva de la interlocutòria que ordena l'ingrés a presó, i per tant les defenses no coneixen l'argumentació i no poden presentar recurs. A més, no han pogut parlar amb els seus defensats amb l'argument que el trasllat a la presó de Soto del Real ja estava preparat i no es podia aturar.També els han negat el contacte a la presó per un tema d'horari del centre. "Una mostra més del gravíssim tractament que estan rebent en tot aquest procés. El dret de defensa, novament vulnerat", ha conclòs l'Observatori.

