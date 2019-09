VÍDEOS Moments de tensió a Tarragona en les protestes per l'empresonament dels set CDR

Crits de "fora feixistes, vosaltres sou els terroristes" a la concentració a la plaça Imperial Tàrraco per protestar contra l'empresonament dels CDR; informa @JonathanOca https://t.co/EdqTdU4aYU pic.twitter.com/RBE5DOyCKr — NacióTarragona (@naciotarragona) September 26, 2019

Els @mossos s'emporten una persona que volia agredir un home que participava en la manifestació contra l'empresonament dels CDR; informa @JonathanOca https://t.co/EdqTdU4aYU pic.twitter.com/D229XTpXvZ — NacióTarragona (@naciotarragona) September 26, 2019

Els manifestants volien arribar a la Comandància de la Guàrdia Civil a Tarragona passant pel parc del Francolí per esquivar els @mossos però han reaccionat i els han impedit el pas; informa @JonathanOca https://t.co/EdqTdU4aYU pic.twitter.com/gNdUyhlv65 — NacióTarragona (@naciotarragona) September 26, 2019

Els manifestants tallen la plaça Imperial Tàrraco, després d'intentar arribar a la Comandància de la Guàrdia Civil, per rebutjar l'empresonament dels CDR; informa @JonathanOca https://t.co/EdqTdU4aYU pic.twitter.com/p8sBme9LFc — NacióTarragona (@naciotarragona) September 26, 2019

Prop de 400 persones han tornat a sortir al carrer aquest dijous a Tarragona per rebutjar l'empresonament dels set independentistes vinculats als CDR detinguts aquest dilluns i acusats de terrorisme. Aquesta tarda, el magistrat de l'Audiència Nacional Manuel, García Castellón, ha decretat presó sense fiança per als set detinguts.A les 20 h ha arrencat la concentració que estava convocada a la Plaça Imperial Tàrraco, just davant de la subdelegació del govern espanyol. Després de llegir un breu manifest, els centenars de persones s'han dirigit cap a la Comandància de la Guàrdia Civil -com ja varen fer abans-d'ahir- per mostrar el seu rebuig a les detencions que van portar a terme a diferents indrets de Catalunya.Durant el recorregut, una persona ha intentat agredir un independentista que participava en la concentració. Es tracta d'un home que ja havia tingut un incident amb la mateixa persona quan ha intentat passar amb el cotxe per la Imperial quan arrencava l'acte de protesta. Els Mossos d'Esquadra se l'han emportat del lloc.Els manifestants no han pogut arribar fins a les portes de les dependències de l'institut armant perquè els Mossos havien fet un cordó policial amb les furgonetes. Els independentistes, veient aquest escenari, han decidit fer mitja volta i intentar sorprendre els agents passant pel parc del Francolí però s'ha desplaçat amb rapidesa i han impedit que hi accedissin.En aquest punt s'han viscut moments de tensió, quan els manifestants han intentat trencar el cordó, sense èxit. Els independentistes han recriminat a la policia catalana que protegeixi a la Guàrdia Civil.Després d'aquests moments, els manifestants han decidit marxar. Mentre ho feien han entonat Els Segadors. La marea de gent ha arribat fins a l'avinguda de la República Argentina on han fet una assemblea per a decidir quin era el següent pas. Després de deliberar uns minuts, la majoria ha decidit seguir la marxa fins a la Plaça Imperial Tàrraco per tancar l'acte tallant el trànsit durant uns cinc minuts, asseient-se a terra.

