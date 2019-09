La Moncloa portarà al TC l'acord del Parlament per expulsar la Guàrdia Civil de Catalunya

El govern espanyol està estudiant el contingut de les resolucions aprovades aquest dijous pel Parlament a favor de l' amnistia dels presos independentistes i l'autodeterminació , així com per retirar la Guàrdia Civil de Catalunya , per "impugnar i actuar jurídicament" contra elles.Així ho han manifestat fonts de la Moncloa, que també han indicat que una altra de les resolucions que pretenen impugnar és la referida al compromís que ha pres la cambra catalana per liderar una resposta institucional a la sentència de l'1-O.

