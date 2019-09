La família dels CDR detinguts: «L'independentisme no és terrorisme»

VIDEO Crits de suport als CDR detinguts a la concentració de #Sabadell https://t.co/L8loiYSbxd pic.twitter.com/48NnFhEQgT — NacióSabadell (@NacioSabadell) September 26, 2019

Familiars i membres del grup de suport als detinguts pel 23-S Foto: Albert Segura

Tamara Carrasco, entre els concentrats a plaça Sant Roc Foto: Juanma Peláez

VIDEO Crits de suport al final de la concentració a la plaça Sant Roc de #Sabadell https://t.co/L8loiYSbxd pic.twitter.com/xnEQDs5HFk — NacióSabadell (@NacioSabadell) September 26, 2019

Els familiars dels set detinguts per l’operatiu policial del passat dilluns han deixat molt clar que "l’independentisme no és terrorisme" i han carregat contar l’Estat espanyol "i tots els mitjans que tenen a l’abast" per "tenir-nos callades i obedients", ha exclamat una de les familiars en la lectura del comunicat, fet aquest dijous al vespre a la plaça Sant Roc.Han denunciat "l'atemptat directe contra els drets socials i civils" i "els interrogatoris llargs i sense advocats". "L'Estat en les ha pres i s'ha encarregat d'aïllar-les", ha determinat i ha continuat, "no sabem què ha passat en dependències policials". Malgrat tot, "no defallim", ha manifestat la familiar i ha apel·lat "a la cultura popular, el que ens va fer alçar l'1-O. No ens trepitjareu com a poble, no ens fareu cedir davant la injustícia". Ha recordat que els detinguts són persones vinculades als teixits associatius dels seus pobles.La membre del grup de suport dels detinguts , ha recordat les paraules del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, "quan la injustícia és llei, la desobediència civil és un dret". Aleshores la plaça, amb unes 3.000 persones, segons fonts policials, ha començat a cridar: "ho tornarem a fer" , en referència a les paraules de Cuixart en el seu al·legat final al judici del procés. "La separació de poders és una ficció" i ha exigit l'alliberament dels set detinguts i la retirada de tots els càrrecs.A la vegada, que tant el grup de suport com els familiars, han demanat "respecte" als mitjans de comunicació i "no replicar les barbaritats" de la versió policial. Les mobilitzacions no acabaran i aquest dissabte han convocat, a partir de les 18 hores, una nova manifestació als jutjats de Sabadell.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor