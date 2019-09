El Parlament rebutja els empresonaments ordenats per l'Audiència Nacional

El debat de política general ha conclòs amb una reunió urgent de la junta de portaveus de la qual se n'ha derivat una declaració institucional avalada pels grups sobiranistes del Parlament. En el text, aprovat per JxCat, ERC, els comuns i la CUP rebutgen l'"operació" de l'Audiència Nacional i de la Guàrdia Civil i denuncien la "criminalització" del moviment independentista intentant-lo "equiparar" amb terrorisme.Ha estat la CUP la primera en posar sobre la taula, fins i tot abandonant el ple, la necessitat de convocar una junta de portaveus que ha estat avalada per la resta de grups sobiranistes i a la qual no hi ha assistit Ciutadans. En la declaració, denuncien que s'han produït "vulneracions" de drets fonamentals, especialment el de la presumpció d'innocència, i acusen l'Estat d'estar impulsant una "deriva repressiva i autoritària". El text també recull el compromís del Parlament amb la llibertat i la democràcia i demana la llibertat de les persones "perseguides i preses per les seves idees polítiques".El president del Parlament, Roger Torrent, que ha hagut de gestionar un final abrupte del ple i l'expulsió del portaveu de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha aprofitat la reunió de la junta de portaveus per instar els grups a fer una "reflexió conjunta sobre la imatge" projectada. Fonts de la presidència de la cambra expliquen que ha titllat d'"imperdonable" el que ha succeït i ha lamentat l'absència de Cs a l'hora de demanar aquesta reflexió.

