​Un propietari de Barcelona lloga un pis per 400 euros i crida d'altres a fer el mateix

El propietari d'un pis del carrer Torrent de les Flors, al districte de Gràcia, ha cedit un habitatge de 80 metres quadrats per 400 euros al mes, un preu que se situa a menys de la meitat de la mitjana del barri, responent així a la crida que va fer el Sindicat d'Habitatge de Vallcarca la primavera passada.El propietari, de nom David, ha explicat en roda de premsa que va decidir acollir-s'hi després d'una experiència anterior "gens reeixida" amb la Borsa d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona. En aquest sentit, ha criticat que la borsa de l'habitatge municipal tingui una "perspectiva totalment assistencialista del què és exercir un dret de tenir un habitatge digne".La veïna que ha accedirà a aquest habitatge, Alicia, ha comentat que va ser com "un miracle" haver pogut trobar un lloguer en aquestes condicions després de dos anys de recerca a través de l'Ajuntament i també ha emplaçat altres propietaris a fer el mateix per ajudar famílies en situació precària.El contracte es va signar el passat mes de juliol entre el propietari de l'habitatge i una veïna del Sindicat. Els beneficiaris seran una família que té ingressos però insuficients per fer front al lloguer del pis pels "preus abusius", segons denuncia el Sindicat d'Habitatge.La crida de l'entitat, el passat mes de maig, instava els petits propietaris que volguessin posar a disposició pisos o habitacions a preu per sota de mercat davant la situació de famílies que viuen en situació d'infrahabitatge tot i comptar amb ingressos regulars i poder destinar fins a 500 euros al lloguer. De moment, només hi ha hagut el cas d'en David, que junt amb el Sindicat també ha instat altres propietaris a fer el mateix.Anteriorment, el propietari del pis ja l'havia llogat a amics i coneguts, sempre per sota el preu de mercat. A continuació, el va posar a disposició de la Borsa d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona i un cop expirat el contracte va contactar amb el Sindicat d'Habitatge. El preu, 400 euros, està molt per sota a la forquilla de 800 a 1.200 euros que val el lloguer d'un pis de les mateixes característiques al barri de Gràcia. No obstant això, el propietari ha rebutjat fer la comparació en termes econòmics."El preu del lloguer no internalitza els costos d'aquest drama immobiliari. Els efectes que té la destrucció de teixits veïnals no es pot quantificar", ha dit.A banda de propietaris i immobiliàries que no volen renunciar a cobrar un lloguer elevats, el Sindicat també atribueix la poca disponibilitat d'habitatge a una discriminació racista o als prejudicis envers els veïns a qui els és impossible accedir a una llar digne.

