Neymar i el Barça, un altre cop als tribunals

Neymar da Silva Santos Júnior torna aquest divendres als tribunals, i ho fa com a part acusada però també acusadora. L'exjugador del Barça, que actualment llueix la samarreta del París Saint-Germain, està citat a declarar al jutjat social número 15 de Barcelona en una demanda creuada amb el club blaugrana, en què una indemnització milionària està en joc. L'origen de la disputa judicial es remunta a l'incompliment del pacte de renovació que el jugador va signar amb el Barça l'any 2016, un any abans de marxar al club francès.En aquell moment, el brasiler va pactar una prima de 40 milions d'euros per a la seva renovació amb el club barceloní. Malgrat que ja va rebre 14 milions d'euros per a l'ampliació del contracte, ara reclama cobrar íntegrament els 26 milions que falten. Durant l'estiu -amb les negociacions sobre el seu retorn al Barça- el futbolista va valorar si retirava la demanda, tot i que finalment la va mantenir, sempre assessorat pels seus representants, entre els quals el seu pare.Per altra banda, i arran del trencament del contracte, el club blaugrana va interposar també una demanda econòmica contra Neymar, exigint al brasiler una indemnització de 75 milions d'euros per haver incomplert els acords signats i el seu compromís amb el club.Després de dos ajornaments, la vista se celebra aquest divendres a la sala 221 de la Ciutat de la Justícia a les deu del matí. Les parts se citaran mitja hora abans per valorar la possibilitat d'un acord de conformitat i, si això no és possible, es donarà inici al judici oral. Malgrat que els advocats del Barça no havien citat Neymar com a testimoni, es preveu la seva assistència a la sala, en tant que aquest dijous a la tarda ha arribat a Barcelona.

